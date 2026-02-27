Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ежемесячно мобилизуют около 34 тыс. человек. В России темпы мобилизации еще выше.

В интервью Sky News глава государства рассказал, что в Украине есть дефицит мобилизованных солдат.

В России, по его словам, есть проблемы с кадрами в армии. Речь идет о подготовленных военных, ведь новобранцев в РФ сразу отправляют на фронт.

— Мы же обязательно учим людей. Мы мобилизуем 30-34 тыс. человек в месяц. В России этот показатель на 10 тыс. выше ежемесячно, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что запросы на пополнение подразделений остаются, поскольку нужны ротации — люди устают, моральный дух падает.

Он выразил надежду, что ситуация улучшится благодаря увеличению количества дронов, оружия и дальнобойных средств поражения.

Напомним, Владимир Зеленский говорил, что Россия теряет 30-35 тыс. военных в месяц, и такие масштабы потерь невозможны для современной войны.

Кремль уже потерял значительную часть подготовленных военных, но в случае паузы в войне Россия сможет восстановить армию, нарастить численность и снова представлять серьезную угрозу.

В декабре 2025 года на тот момент руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщал, что мобилизационный план России на 2026 год предусматривает набор 409 тыс. военнослужащих.

