Вооруженные силы Ирана направили четыре беспилотника в сторону Нахичеванского региона Азербайджана для атак.

Об этом сообщает Минобороны Республики Азербайджан.

Атака дронов на Азербайджан

В азербайджанском ведомстве подчеркнули, что не могут считать приемлемым заявление Генштаба ВС Ирана о том, что Тегеран уважает суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних государств, учитывая дронную атаку.

Техническими средствами установлено, что вооруженные силы Ирана направили четыре дрона в сторону Азербайджана. Один беспилотник азербайджанские силы ПВО вывели из строя. Однако другие три дрона летели в направлении здания средней школы, где проходило обучение.

Беспилотник не достиг цели, упал рядом со школой и взорвался.

— Учитывая изложенное, мы ожидаем, что вооруженные силы Исламской Республики Иран прекратят явное отрицание, принесут извинения за произошедший инцидент и обеспечат наказание виновных, — подчеркнули в Минобороны Азербайджана.

Ответ Баку

5 марта под председательством президента Ильхама Алиева состоялось заседание Совета Безопасности.

По словам президента, Иран совершил террористический акт против Азербайджана. И это не первый раз, когда Тегеран прибегает к такому. Ильхам Алиев напомнил о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране. Тогда один человек погиб, а один получил серьезные ранения, сказал Алиев. Тогда иранская сторона извинилась и признала свою вину.

Президент подчеркнул, что Азербайджан не потерпит нового акта террора.

— Нашим Вооруженным силам поручено подготовить и принять соответствующие ответные меры, — заявил Ильхам Алиев.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что в результате атаки на аэропорт в Нахичевани ранения получили два мирных жителя.

Фото: Минобороны Азербайджана

