Азербайджан — государство на Южном Кавказе, расположенное на стыке Юго-Восточной Европы и Западной Азии. На востоке страна имеет побережье Каспийского моря.

Азербайджан на карте

Если посмотреть на Азербайджан на карте мира, страна занимает стратегическое положение между Европой и Азией. Именно поэтому она исторически была важным транспортным и торговым коридором между регионами.

На карте Азербайджан граничит с несколькими странами Кавказа и Ближнего Востока. На севере государство имеет границу с Россией и Грузией. На западе граница проходит с Арменией, а на юге — с Ираном.

Отдельно стоит отметить Нахичеванскую Автономную Республику — эксклав Азербайджана. Через эту территорию страна имеет небольшую границу с Турцией.

На востоке Азербайджан на политической карте виден как государство с побережьем Каспийского моря. В то же время страна не имеет выхода к Мировому океану.

Где расположен Азербайджан

Азербайджан расположен в восточной части Кавказского региона. Его территория объединяет горные районы Большого Кавказа, предгорья и прикаспийские равнины.

Общая площадь государства составляет 86 600 км². Для сравнения — это примерно как три Одесские области Украины.

Столица страны — Баку, крупный портовый город на Апшеронском полуострове на побережье Каспийского моря.

Азербайджан на карте мира: основные факты о стране

Национальной валютой Азербайджана является манат. По состоянию на март 2026 года один манат примерно равен 25,77 грн.

Официальным языком является азербайджанский язык — тюркский язык, близкий к современному турецкому. На нем говорит около 96,6 % населения страны.

Азербайджанцы проживают не только в самой стране, но и во многих странах мира — в частности, в Турции, Иране, России, Украине, Германии, Австрии и США. Среди субэтнических групп азербайджанцев выделяют айрумов, афшаров, баятов, карадагцев, карапапахов, падаров и шахсевенов.

Крупнейшим городом страны является Баку (более 2 млн жителей). Среди других крупных городов — Сумгаит, Гянджа (около 330 тыс. жителей), Мингечаур (более 100 тыс.), Ленкорань (около 50 тыс.) и Нахичевань (более 70 тыс.).

Большинство населения Азербайджана — мусульмане (93,4%). Среди них примерно 85% шиитов и 15% суннитов.

Спорные участки границы Азербайджана

В 1988 году начался армяно-азербайджанский конфликт: в Нагорном Карабахе проходят митинги с требованием присоединения региона к Армянской ССР. Верховный Совет СССР отказывает. 22 февраля 1988 года начались вооруженные столкновения между армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе.

Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев отрицал возможность изменения границ между республиками.

С распадом Союза 30 августа 1991 года Азербайджанская Республика объявляет о своей независимости. 2 сентября 1991 года провозглашена независимая Нагорно-Карабахская Республика, но Баку это не признает.

Начинается полномасштабная война между Арменией и «силами самообороны» Нагорного Карабаха с одной стороны и Азербайджаном с другой. Особенно жестокие бои продолжались в 1992—1993 годах. В мае 1994 года стороны конфликта подписали Бишкекский протокол о прекращении огня, но периодически в регионе возобновлялись обстрелы.

27 сентября 2020 года началась Вторая карабахская война. Азербайджан начал наступление.

В апреле 2023 года премьер Армении Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана вместе с Нагорным Карабахом. В сентябре 2023 года Азербайджан начал полномасштабные боевые действия в регионе. В результате Нагорно-Карабахская Республика капитулировала.

28 сентября 2023 года власти объявили, что Нагорно-Карабахская Республика прекращает свое существование с 1 января 2024 года.

Атака на аэропорт в Азербайджане

5 марта 2026 года Иран атаковал дронами аэропорт в Нахичевани. Этот город расположен в 450 км к западу от Баку. В результате атаки ранения получили два мирных жителя.

МИД Азербайджана осудил атаку на аэропорт и потребовал объяснений от Ирана.

Из-за инцидента с дроном Азербайджан усилил противовоздушную оборону на границе.

