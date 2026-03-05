Збройні сили Ірану направили чотири безпілотники в бік Нахічеванського регіону Азербайджану для атак.

Про це повідомляє Міноборони Республіки Азербайджан.

Атака дронів на Азербайджан

В азербайджанському відомстві наголосили, що не можуть вважати прийнятною заяву Генштабу ЗС Ірану про те, що Тегеран поважає суверенітет усіх країн, особливо мусульманських і сусідніх держав, з огляду на дронову атаку.

Технічними засобами встановлено, що збройні сили Ірану направили чотири дрони у бік Азербайджану. Один безпілотник азербайджанські сили ППО вивели з ладу. Проте інші три дрони летіли у напрямку будівлі середньої школи, де проходило навчання.

Безпілотник не досяг мети, впав поруч зі школою та вибухнув.

— З огляду на викладене, ми очікуємо, що збройні сили Ісламської Республіки Іран припинять явне заперечення, принесуть вибачення за інцидент, що стався, і забезпечать покарання винних, — наголосили у Міноборони Азербайджану.

Іран атакував дронами аеропорт у Нахічевані, що підтвердили у МЗС Азербайджану.

Відповідь Баку

5 березня під головуванням президента Ільхама Алієва відбулося засідання Ради Безпеки.

За словами президента, Іран скоїв терористичний акт проти Азербайджану. І це не перший раз, коли Тегеран вдається до такого. Ільхам Алієв нагадав про напад на посольство Азербайджану в Тегерані. Тоді одна людина загинула, а одна дістала серйозні поранення, сказав Алієв. Тоді іранська сторона вибачилася та визнала свою провину.

Президент наголосив, що Азербайджан не потерпить нового акту терору.

— Нашим Збройним силам доручено підготувати та вжити відповідних заходів у відповідь, — заявив Ільхам Алієв.

У Міністерстві закордонних справ Азербайджану заявили, що внаслідок атаки на аеропорт у Нахічевані поранення дістали двоє мирних жителів.

Фото: Міноборони Азербайджану

