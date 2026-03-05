Чотири іранські дрони летіли на Нахічевань: Баку вимагає вибачень від Тегерану
- Збройні сили Ірану направили чотири безпілотники у бік Нахічеванського регіону Азербайджану.
- Один дрон знешкодили сили ППО Азербайджану.
- Один із дронів упав біля школи та вибухнув.
Збройні сили Ірану направили чотири безпілотники в бік Нахічеванського регіону Азербайджану для атак.
Про це повідомляє Міноборони Республіки Азербайджан.
Атака дронів на Азербайджан
В азербайджанському відомстві наголосили, що не можуть вважати прийнятною заяву Генштабу ЗС Ірану про те, що Тегеран поважає суверенітет усіх країн, особливо мусульманських і сусідніх держав, з огляду на дронову атаку.
Технічними засобами встановлено, що збройні сили Ірану направили чотири дрони у бік Азербайджану. Один безпілотник азербайджанські сили ППО вивели з ладу. Проте інші три дрони летіли у напрямку будівлі середньої школи, де проходило навчання.
Безпілотник не досяг мети, впав поруч зі школою та вибухнув.
— З огляду на викладене, ми очікуємо, що збройні сили Ісламської Республіки Іран припинять явне заперечення, принесуть вибачення за інцидент, що стався, і забезпечать покарання винних, — наголосили у Міноборони Азербайджану.
Іран атакував дронами аеропорт у Нахічевані, що підтвердили у МЗС Азербайджану.
Відповідь Баку
5 березня під головуванням президента Ільхама Алієва відбулося засідання Ради Безпеки.
За словами президента, Іран скоїв терористичний акт проти Азербайджану. І це не перший раз, коли Тегеран вдається до такого. Ільхам Алієв нагадав про напад на посольство Азербайджану в Тегерані. Тоді одна людина загинула, а одна дістала серйозні поранення, сказав Алієв. Тоді іранська сторона вибачилася та визнала свою провину.
Президент наголосив, що Азербайджан не потерпить нового акту терору.
— Нашим Збройним силам доручено підготувати та вжити відповідних заходів у відповідь, — заявив Ільхам Алієв.
У Міністерстві закордонних справ Азербайджану заявили, що внаслідок атаки на аеропорт у Нахічевані поранення дістали двоє мирних жителів.
Фото: Міноборони Азербайджану