Иран атаковал дронами аэропорт в Нахичеване, что подтвердили в МИД Азербайджана.

Иран атаковал беспилотниками аэропорт Азербайджана

Как заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в результате атаки аэропорта в Нахичеване были ранены двое мирных жителей.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что удар был нанесен дальнобойным беспилотником Arash 2.

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило данные действия, отметив, что нападение противоречит нормам и принципам международного права и обостряет напряженность в регионе.

Для вручения ноты протеста и выражения решительного протеста в МИД вызвали Чрезвычайного и Полномочного посла Ирана в Азербайджане Моджтабу Дермичилу.

— Мы требуем, чтобы Исламская Республика Иран в сжатые сроки прояснила вышеуказанный вопрос, предоставила объяснения и приняла необходимые и срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры, — подчеркнули в МИД.

Напомним, что ранее APA News сообщало, что иранский ударный дрон атаковал объект в Нахичеване. В сети также публикуют видео, на котором зафиксирован момент попадания беспилотника по территории аэропорта.

Сообщалось, что один из дронов, запущенных Ираном, упал на один из терминалов аэропорта Нахичевань, еще несколько дронов — в других местах. В частности, один из них упал вблизи школы в селе Шекерабад.

5 марта региональное издание OC Media проинформировало, что Азербайджан объявил повышенную боевую готовность для армии и развернул войска на границе с Ираном.

Кроме того, на границе также усилили противовоздушную оборону (ПВО), в том числе системы защиты от беспилотников. Все отпуска для солдат, сержантов и офицеров отменили, а военнослужащих, которые уже находились в отпусках, вызвали на службу.

Напомним, что Тегеран в ответ на начало американской военной кампании против Ирана атакует не только военные объекты США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии, но и гражданские цели на Ближнем Востоке.

Так, 28 февраля Тегеран ударил по ОАЭ ракетами и дронами, в результате чего в Дубае пострадал аэропорт.

В тот же день Иран атаковал беспилотниками международный аэропорт Кувейта. В результате был поврежден пассажирский терминал, а также пострадали люди.

Иранские дроны также ударили по столице Бахрейна, городу Манама. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, под ударом оказались несколько домов.

