Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний этап войны против Ирана является очень успешным и оценил результаты боевых действий на «15 баллов из 10».

Об этом Дональд Трамп сказал журналистам в Белом доме, сообщает CNN.

Трамп о ходе войны с Ираном

По словам президента США, военная операция против Ирана демонстрирует очень высокие результаты.

— У нас, мягко говоря, дела на военном фронте идут очень хорошо, — сказал Трамп во время не связанного с этим мероприятия в Белом доме. — Я бы сказал… кто-то спросил, по 10-балльной шкале, как бы вы это оценили? Я сказал, что примерно 15.

Он подчеркнул, что иранский ракетный потенциал быстро уменьшается.

По его словам, американские силы активно уничтожают как ракеты, так и пусковые установки Ирана.

Также Трамп обвинил Тегеран в нападениях на соседние страны и заявил, что иранские власти потеряли контроль над ситуацией.

В то же время он признал, что пока не имеет четкого понимания, кто может возглавить Иран после гибели части руководства страны.

По словам Трампа, люди, которые пытаются претендовать на лидерство, быстро становятся мишенью.

Напомним, что активная фаза конфликта между США, Израилем и Ираном началась 28 февраля.

После начала боевых действий стороны обмениваются ракетными ударами и атаками беспилотников.

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что операция против Ирана пока находится на начальном этапе.

По его словам, следующая фаза предусматривает установление полного контроля над воздушным пространством Ирана.

Ожидается, что американские и израильские военно-воздушные силы смогут достичь этого менее чем за неделю.

