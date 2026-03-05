Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішній етап війни проти Ірану є дуже успішним, й оцінив результати бойових дій на “15 балів із 10”.

Про це він сказав журналістам у Білому домі, повідомляє CNN.

Трамп про перебіг війни з Іраном

За словами президента США, військова операція проти Ірану демонструє дуже високі результати.

Зараз дивляться

— У нас, м’яко кажучи, справи на військовому фронті йдуть дуже добре, – сказав Трамп під час непов’язаного з цим заходу в Білому домі. – Я б сказав… хтось запитав, за 10-бальною шкалою як би ви це оцінили? Я сказав, що приблизно 15.

Він наголосив, що іранський ракетний потенціал швидко зменшується. Американські сили активно знищують як ракети, так і пускові установки Ірану.

Також Трамп звинуватив Тегеран у нападах на сусідні країни та заявив, що іранська влада втратила контроль над ситуацією.

Водночас він визнав, що наразі не має чіткого розуміння, хто може очолити Іран після загибелі частини керівництва країни.

За словами Трампа, люди, які намагаються претендувати на лідерство, швидко стають мішенню.

Нагадаємо, що активна фаза конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном розпочалася 28 лютого.

Після початку бойових дій сторони обмінюються ракетними ударами та атаками безпілотників.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що операція проти Ірану наразі перебуває на початковому етапі. Наступна фаза передбачає встановлення повного контролю над повітряним простором країни.

Очікується, що американські та ізраїльські військово-повітряні сили зможуть досягти цього менш ніж за тиждень.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.