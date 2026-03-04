Менее чем за неделю: Хегсет о планах США по контролю над воздушным пространством Ирана
- Через четыре дня операция США против Ирана все еще находится на "начальной" стадии, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
- В то же время он отметил, что есть намерения ускориться и уже менее чем за неделю установить контроль над воздушным пространством Ирана.
США ожидают, что американские и израильские военные будут полностью контролировать воздушное пространство Ирана менее чем за неделю, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Хегсет обрисовал планы США в отношении Ирана
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что через четыре дня операция США против Ирана все еще находится на “начальной” стадии, и озвучил планы по ускорению военных действий, пишет CNN.
— Как сказал президент Трамп, нас ждут новые, еще большие волны. Мы только начинаем. Мы ускоряемся, а не замедляемся, — сказал он.
Министр отметил, что следующий этап военных действий направлен на то, чтобы американские и израильские военно-воздушные силы “полностью контролировали иранское воздушное пространство”, и что это, как ожидается, будет завершено “менее чем за неделю”.
Он подчеркнул, что военно-воздушные силы будут “выявлять, фиксировать и уничтожать ракеты и оборонную промышленную базу иранских вооруженных сил”, а также иранских военных руководителей.
— Это никогда не должно было быть честной борьбой, и это не честная борьба. Мы бьем их, когда они упали, и это именно то, как должно быть, — добавил Хегсет.
Напомним, что ранее президент Дональд Трамп заявил, что конфликт в Иране может длиться “примерно четыре недели”.