США ожидают, что американские и израильские военные будут полностью контролировать воздушное пространство Ирана менее чем за неделю, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Хегсет обрисовал планы США в отношении Ирана

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что через четыре дня операция США против Ирана все еще находится на “начальной” стадии, и озвучил планы по ускорению военных действий, пишет CNN.

— Как сказал президент Трамп, нас ждут новые, еще большие волны. Мы только начинаем. Мы ускоряемся, а не замедляемся, — сказал он.

Министр отметил, что следующий этап военных действий направлен на то, чтобы американские и израильские военно-воздушные силы “полностью контролировали иранское воздушное пространство”, и что это, как ожидается, будет завершено “менее чем за неделю”.

Сейчас смотрят

Он подчеркнул, что военно-воздушные силы будут “выявлять, фиксировать и уничтожать ракеты и оборонную промышленную базу иранских вооруженных сил”, а также иранских военных руководителей.

— Это никогда не должно было быть честной борьбой, и это не честная борьба. Мы бьем их, когда они упали, и это именно то, как должно быть, — добавил Хегсет.

Напомним, что ранее президент Дональд Трамп заявил, что конфликт в Иране может длиться “примерно четыре недели”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.