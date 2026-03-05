На саммите НАТО 2026 года в Анкаре планируют провести европейские дебаты по безопасности, сосредоточившись на инвестициях в дроны, искусственный интеллект и современные военные технологии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Саммит НАТО-2026 в Анкаре: что известно

Сейчас смотрят

Так, официальные лица, ознакомленные с планом подготовки саммита НАТО-2026 в Анкаре, рассказали на условиях анонимности, что на фоне обсуждения искусственного интеллекта и дронов традиционное тяжелое вооружение отойдет на этих переговорах на задний план.

Для этого союзники пригласят в столицу Турции 7-8 июля оборонные компании, которые проведут форум по ИИ и беспилотникам.

– Европейские союзники будут стремиться продемонстрировать прогресс, которого они достигли на пути к цели расходования 5% ВВП на оборону, а Вашингтон будет требовать от континента взять на себя большую часть бремени коллективной обороны, – прогнозируют источники издания.

По словам неназванного европейского дипломата, смещение акцента на технологии не уменьшит давления на государства-члены по достижению амбициозных целевых показателей расходов, на которые они согласились в прошлом году.

Он добавил, что в союзе царит определенная обеспокоенность по поводу того, будет ли прогресс в этом направлении достаточным к моменту созыва июльского саммита.

Примечательно, что Испания и Чешская Республика выступили против требований Трампа по расходам. Правительство в Мадриде заявило, что может удовлетворить потребности обороны с меньшими затратами.

Также вспыхнула напряженность между США и Испанией. Так, Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю в ответ на то, что Испания отказала в доступе к своим военным базам для американской бомбардировочной кампании в Иране.

В Чешской Республике правительство премьер-министра-миллиардера Андрея Бабиша планирует сократить расходы на оборону. Этот шаг раскритиковал президент Чехии Петр Павел, бывший генерал НАТО. Министр иностранных дел страны добивается переговоров в Вашингтоне, чтобы обеспечить стране гибкость.

– Уровень расходов на оборону имеет значение, и это никак не изменишь. Однако в конечном итоге, самое важное – достаточно ли ресурсов, – прокомментировал ситуацию заместитель министра обороны США по политике Элбридж Колби.

Он подчеркнул необходимость боевой готовности вооруженных сил, боеприпасов, устойчивой логистической сети и интегрированных командных структур, «которые смогут работать в больших масштабах и в условиях стресса».

Журналисты отметили, что война России против Украины обострила внимание к тому, как ведутся современные конфликты, причем достижения на поле боя больше определяют использование технологий, обеспечивающих работу дронов, спутников и логистических систем.

По словам чиновников НАТО, активные инвестиции в дроны для преодоления разрыва в возможностях между США и Европой помогут ускорить этот переход, в дополнение к традиционному, более тяжелому оборудованию.

Высокопоставленный военный командующий НАТО, адмирал Пьер Вандье, заявил, что ключевым элементом современных войн является скорость. Сроки производства оружия в союзе до войны в Украине составляли около двух десятилетий. Сейчас НАТО имеет сроки всего около двух лет, чтобы достичь результатов.

– Вот почему нам нужно гораздо более гибкое и адаптивное сочетание устаревшего оборудования и новых оборонных технологий, что позволит нам восполнить пробелы, по крайней мере временно, – сказал Вандье Bloomberg.

НАТО проводит масштабные исследования по смешению мощностей, что позволит государствам-членам тратить средства более эффективно – и потенциально быстрее достигать целей альянса.

Новая война против Ирана, вероятно, усилит стремление Европы к перевооружению, и многие опасаются ее распространения. Особенно острая потребность в мощностях противовоздушной обороны стала приоритетом повестки дня, по словам высокопоставленного чиновника ЕС.

Генеральный секретарь Марк Рютте, вероятно, сформулирует новое обязательство НАТО на саммите, представив значительную сумму денег, выделенную на оборону союзниками, особенно Германией, сообщают источники, знакомые с этим вопросом.

Одним из способов показать прогресс в достижении целей союза может быть процент от возможностей, добавил один из источников.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что саммит блока 2026 года состоится 7 и 8 июля в президентском комплексе Бештепе в Анкаре (Турция).

Турция уже второй раз будет принимать саммит НАТО. Впервые это было в Стамбуле в 2004 году, когда участники приветствовали семерых новых членов: Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию и Словению.

Предыдущий саммит НАТО состоялся 24-25 июня в городе Гаага (Нидерланды). По его итогам страны — члены блока договорились о ежегодных расходах на оборону в размере 5% ВВП своей страны.

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.