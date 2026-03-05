На саміті НАТО 2026 року в Анкарі планують провести європейські дебати щодо безпеки, зосередившись на інвестиціях у дрони, штучний інтелект і сучасні військові технології.

Про це повідомляє Bloomberg.

Саміт НАТО-2026 в Анкарі: що відомо

Так, офіційні особи, ознайомлені з планом підготовки саміту НАТО-2026 в Анкарі, розповіли на умовах анонімності, що на фоні обговорення штучного інтелекту та дронів традиційне важке озброєння відійде на цих переговорах на задній план.

Зараз дивляться

Для цього союзники запросять в столицю Туреччини 7-8 липня оборонні компанії, які проведуть форум щодо ШІ та безпілотників.

– Європейські союзники прагнутимуть продемонструвати прогрес, якого вони досягли на шляху до мети витрачання 5% ВВП на оборону, а Вашингтон вимагатиме від континенту взяти на себе більшу частину тягаря колективної оборони, – прогнозують джерела видання.

За словами неназваного європейського дипломата, зміщення акценту на технології не зменшить тиску на держави-члени щодо досягнення амбітних цільових показників витрат, на які вони погодилися минулого року.

Він додав, що в союзі панує певне занепокоєння щодо того, чи буде прогрес у цьому напрямку достатнім до моменту скликання липневого саміту.

Примітно, що Іспанія та Чеська Республіка виступили проти вимог Трампа щодо витрат. Уряд у Мадриді заявив, що може задовольнити потреби оборони з меншими витратами.

Також спалахнула напруженість між США та Іспанією. Так, Дональд Трамп пригрозив припинити торгівлю у відповідь на те, що Іспанія відмовила у доступі до своїх військових баз для американської бомбардувальної кампанії в Ірані.

У Чеській Республіці уряд прем’єр-міністра-мільярдера Андрея Бабіша планує скоротити витрати на оборону. Цей крок розкритикував президент Чехії Петр Павел, колишній генерал НАТО. Міністр закордонних справ країни домагається переговорів у Вашингтоні, щоб забезпечити країні гнучкість.

– Рівень витрат на оборону має значення, і це ніяк не зміниш. Однак зрештою, найважливіше те, чи достатньо є ресурсів, – прокоментував ситуацію заступник міністра оборони США з політики Елбрідж Колбі.

Він наголосив на необхідності бойової готовності військових сил, боєприпасів, стійкої логістичної мережі та інтегрованих командних структур, “які зможуть працювати у великих масштабах та в умовах стресу”.

Журналісти зауважили, що війна Росії проти України загострила увагу щодо того, як ведуться сучасні конфлікти, причому досягнення на полі бою більше визначають використання технологій, що забезпечують роботу дронів, супутників та логістичних систем.

За словами чиновників НАТО, активні інвестиції в дрони для подолання розриву в можливостях між США та Європою допоможуть пришвидшити цей перехід, на додаток до традиційного, важчого обладнання.

Високопоставлений військовий командувач НАТО, адмірал П’єр Вандьє, заявив, що ключовим елементом сучасних воєн є швидкість. Терміни виробництва зброї в союзі до війни в Україні становили близько двох десятиліть. Зараз НАТО має терміни лише близько двох років, щоб досягти результатів.

– Ось чому нам потрібне набагато гнучкіше та адаптивніше поєднання застарілого обладнання та нових оборонних технологій, що дозволить нам заповнити прогалини, принаймні тимчасово, – сказав Вандьє Bloomberg.

НАТО проводить масштабні дослідження щодо змішування потужностей, що дозволить державам-членам витрачати кошти ефективніше – і потенційно швидше досягати цілей альянсу.

Нова війна проти Ірану, ймовірно, посилить прагнення Європи до переозброєння, і багато хто побоюється її поширення. Особливо гостра потреба в потужностях протиповітряної оборони стала пріоритетом порядку денного, за словами високопосадовця ЄС.

Генеральний секретар Марк Рютте, ймовірно, сформулює нове зобов’язання НАТО на саміті, представивши значну суму грошей, виділену на оборону союзниками, особливо Німеччиною, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.

Одним із способів показати прогрес у досягненні цілей союзу може бути відсоток від можливостей, додало одне із джерел.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що саміт блоку 2026 року відбудеться 7 і 8 липня в президентському комплексі Бештепе в Анкарі (Туреччина).

Туреччина вже вдруге прийматиме саміт НАТО. Вперше це було в Стамбулі в 2004 році, коли учасники вітали сімох нових членів: Болгарію, Естонію, Латвію, Литву, Румунію, Словаччину та Словенію.

Попередній саміт НАТО відбувся 24-25 червня у місті Гаага (Нідерланди). За його підсумками країни — члени блоку домовилися про щорічні витрати на оборону у розмірі 5% ВВП своєї країни.

Джерело : Bloomberg

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.