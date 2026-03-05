Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники продолжат поддерживать Украину, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Союзники по НАТО продолжат поддерживать Украину

В интервью Reuters он отметил, что помощь Киеву остается среди приоритетов Военного блока.

По словам Рютте, многие союзники считают, что поддержка операции Соединенных Штатов не мешает поддержке Украины.

– Многие лидеры в Европе, США и Канаде говорят, что это должно быть “и, и”: убедиться, что как союзники мы поддерживаем то, что делают американцы на Ближнем Востоке… и в то же время убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы оставаться сильной в борьбе, – сказал он.

Ранее Рютте призвал союзников не забывать о нуждах Украины в помощи на фоне усиления военной напряженности на Ближнем Востоке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен возможными трудностями с получением ракет и вооружения для украинской противовоздушной обороны на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

После чего Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил, что в Европейском Союзе ищут решения, которые позволят избежать негативного влияния событий на Ближнем Востоке на поставку Украине средств ПВО.

