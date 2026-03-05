Марина Терюханова, редактор ленты
Сколько людей живет на Земле в 2026 году: актуальные данные
В 2026 году население Земли продолжает расти, хотя темпы прироста постепенно замедляются.
Какова численность населения Земли в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.
Сколько людей проживает на Земле в 2026 году
Согласно оценкам Бюро переписи населения США, по состоянию на начало 2026 года количество людей на планете составляло примерно 8,3 миллиарда человек.
По данным портала Population TODAY, на 5 марта 2026 года население мира составляло 8,28 миллиарда человек.
По прогнозам ООН, к 2037 году мировое население может достичь 9 миллиардов. Однако ожидается, что общие темпы роста населения мира замедлятся из-за снижения рождаемости.
Немецкий фонд мирового народонаселения (DSW) отметил, что хотя общее количество людей продолжает расти, однако этот рост становится более медленным.
Сколько людей проживало на Земле в предыдущие годы
Количество населения на Земле по годам постоянно меняется.
- 2025 год — численность населения 8,219 млрд.
- 2024 год — численность населения 8 126 964 296, скорость роста 0,853%, общая численность населения — 8 196 270 385;
- 2023 год — количество населения 8 056 505 564, скорость роста 0, 865%, общая численность населения — 8 126 212 383;
- 2022 год — численность населения 7 986 308 820, скорость роста 0,864%, общая численность населения — 8 055 272 576;
- 2021 год — численность населения 7 920 831 824, скорость роста 0,797%, общая численность населения — 7 983 949 113;
- 2020 год — численность населения 7 851 414 621, скорость роста 0, 898%, общая численность населения — 7 921 906 081;
- 2019 год — численность населения 7 771 172 776, скорость роста 1,023%, общая численность населения — 7 850 668 421;
- 2018 год — численность населения 7 688 632 785, скорость роста 1,063%, общая численность населения — 7 770 388 334;
- 2017 год — численность населения 7 602 603 123, скорость роста 1,121%, общая численность населения — 7 687 818 288;
- 2016 год — численность населения 7 514 505 928, скорость роста 1,162%, общая численность населения — 7 601 790 506;
- 2015 год — численность населения 7 426 477 815, скорость роста 1,174%, общая численность населения — 7 513 656 151.
Где больше всего населения
Крупнейшие страны мира по численности населения:
- Индия — 1,47 млрд;
- Китайская Республика — 1,43 млрд;
- США — 348 475 571;
- Индонезия — 287 190 141;
- Пакистан — 257 949 088;
- Нигерия — 240 816 796;
- Бразилия — 213 327 536;
- Бангладеш — 177 123 839;
- Эфиопия — 137 771 673.