В 2026 году население Земли продолжает расти, хотя темпы прироста постепенно замедляются.

Какова численность населения Земли в 2026 году

Сколько людей проживает на Земле в 2026 году

Согласно оценкам Бюро переписи населения США, по состоянию на начало 2026 года количество людей на планете составляло примерно 8,3 миллиарда человек.

По данным портала Population TODAY, на 5 марта 2026 года население мира составляло 8,28 миллиарда человек.

По прогнозам ООН, к 2037 году мировое население может достичь 9 миллиардов. Однако ожидается, что общие темпы роста населения мира замедлятся из-за снижения рождаемости.

Немецкий фонд мирового народонаселения (DSW) отметил, что хотя общее количество людей продолжает расти, однако этот рост становится более медленным.

Сколько людей проживало на Земле в предыдущие годы

Количество населения на Земле по годам постоянно меняется.

2025 год — численность населения 8,219 млрд.

2024 год — численность населения 8 126 964 296, скорость роста 0,853%, общая численность населения — 8 196 270 385;

2023 год — количество населения 8 056 505 564, скорость роста 0, 865%, общая численность населения — 8 126 212 383;

2022 год — численность населения 7 986 308 820, скорость роста 0,864%, общая численность населения — 8 055 272 576;

2021 год — численность населения 7 920 831 824, скорость роста 0,797%, общая численность населения — 7 983 949 113;

2020 год — численность населения 7 851 414 621, скорость роста 0, 898%, общая численность населения — 7 921 906 081;

2019 год — численность населения 7 771 172 776, скорость роста 1,023%, общая численность населения — 7 850 668 421;

2018 год — численность населения 7 688 632 785, скорость роста 1,063%, общая численность населения — 7 770 388 334;

2017 год — численность населения 7 602 603 123, скорость роста 1,121%, общая численность населения — 7 687 818 288;

2016 год — численность населения 7 514 505 928, скорость роста 1,162%, общая численность населения — 7 601 790 506;

2015 год — численность населения 7 426 477 815, скорость роста 1,174%, общая численность населения — 7 513 656 151.

Где больше всего населения

Крупнейшие страны мира по численности населения:

Индия — 1,47 млрд;

Китайская Республика — 1,43 млрд;

США — 348 475 571;

Индонезия — 287 190 141;

Пакистан — 257 949 088;

Нигерия — 240 816 796;

Бразилия — 213 327 536;

Бангладеш — 177 123 839;

Эфиопия — 137 771 673.

