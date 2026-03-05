Два нафтових російських танкери, які йшли курсом на Східну Азію, розвернулися та направилися до Індії. Це свідчить про те, що в Нью-Делі почали охочіше приймати сиру нафту на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

Про це пише Bloomberg.

Російська нафта прямує до Індії: деталі

Зазначається, що на російських танкерах, що прямують до Індії, може бути близько 1,4 мільйона барелів нафти марки Urals.

Нафта Urals, яка завантажується в Балтійському та Чорному морях, раніше була дуже популярною серед індійських нафтопереробних заводів, але цього року потоки різко сповільнилися через тиск США.

Портовий агент зазначає, що Odune, судно типу Suezmax з 730 000 барелів нафти, прибуло до Парадіпа на східному узбережжі Індії 4 березня. Хоча неясно, чи його вже розвантажили.

Тим часом Matari, судно типу Aframax з понад 700 тис. барелів нафти, має прибути до Вадінара на заході Індії 5 березня.

– Індійські нафтопереробні заводи, побоюючись ускладнення торговельних переговорів з Вашингтоном, останніми тижнями скоротили закупівлі російської нафти. Це змусило Москву шукати покупців у Китаї. Однак війна на Близькому Сході та фактичне закриття Ормузької протоки зараз підвищують ризик дефіциту сирої нафти, і переробники в південноазійській країні, схоже, повертаються до російських барелів, – зауважують у виданні.

Журналісти попереджають, що пункт призначення ще може змінитися. Водночас відстеження суден показує, що уже третій танкер подав сигнали з Аравійського моря про різкий поворот у напрямку Індії. На його борту близько 730 тис. барелів нафти марки Уралс.

Усі три судна — Odune, Matari та Indri, — були санкціоновані Великою Британією та Європейським Союзом минулого року.

Нагадаємо, востаннє президент США Дональд Трамп казав про те, що Індія нібито погодилася припинити закупівлю нафти в РФ, 2 лютого.

Як відомо, у серпні 2025 року США ввели 25-відсоткові мита на індійські товари через масштабні закупівлі Індією російських озброєнь та енергоносіїв.

Тоді представник Білого дому заявив, що цей тариф скасують після припинення Індією імпорту російської нафти.

Водночас прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, який назвав Дональда Трампа “дорогим другом” та підтвердив зниження американських тарифів на індійську продукцію до 18 відсотків, не згадував про відмову Нью-Делі від російської нафти у своїй заяві.

До цього Трамп повідомляв про домовленість з Моді про відмову Індії від нафти РФ у жовтні 2025. Тоді індійська сторона не підтвердила його слова і продовжила закупи російської нафти.

