Танкерний розворот: російська нафта, що йшла до Азії, раптово повернула до Індії
- Дані відстеження суден показали, що кілька танкерів із російською нафтою змінили курс і прямують до індійських портів.
- Індійські НПЗ раніше скорочували закупівлі російської нафти через тиск США, але загострення війни в Ірані змушує їх переглядати рішення.
- Ризики для поставок через Ормузьку протоку підштовхують Індію знову активніше купувати російську нафту Urals.
Два нафтових російських танкери, які йшли курсом на Східну Азію, розвернулися та направилися до Індії. Це свідчить про те, що в Нью-Делі почали охочіше приймати сиру нафту на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.
Про це пише Bloomberg.
Російська нафта прямує до Індії: деталі
Зазначається, що на російських танкерах, що прямують до Індії, може бути близько 1,4 мільйона барелів нафти марки Urals.
Нафта Urals, яка завантажується в Балтійському та Чорному морях, раніше була дуже популярною серед індійських нафтопереробних заводів, але цього року потоки різко сповільнилися через тиск США.
Портовий агент зазначає, що Odune, судно типу Suezmax з 730 000 барелів нафти, прибуло до Парадіпа на східному узбережжі Індії 4 березня. Хоча неясно, чи його вже розвантажили.
Тим часом Matari, судно типу Aframax з понад 700 тис. барелів нафти, має прибути до Вадінара на заході Індії 5 березня.
– Індійські нафтопереробні заводи, побоюючись ускладнення торговельних переговорів з Вашингтоном, останніми тижнями скоротили закупівлі російської нафти. Це змусило Москву шукати покупців у Китаї. Однак війна на Близькому Сході та фактичне закриття Ормузької протоки зараз підвищують ризик дефіциту сирої нафти, і переробники в південноазійській країні, схоже, повертаються до російських барелів, – зауважують у виданні.
Журналісти попереджають, що пункт призначення ще може змінитися. Водночас відстеження суден показує, що уже третій танкер подав сигнали з Аравійського моря про різкий поворот у напрямку Індії. На його борту близько 730 тис. барелів нафти марки Уралс.
Усі три судна — Odune, Matari та Indri, — були санкціоновані Великою Британією та Європейським Союзом минулого року.
Нагадаємо, востаннє президент США Дональд Трамп казав про те, що Індія нібито погодилася припинити закупівлю нафти в РФ, 2 лютого.
Як відомо, у серпні 2025 року США ввели 25-відсоткові мита на індійські товари через масштабні закупівлі Індією російських озброєнь та енергоносіїв.
Тоді представник Білого дому заявив, що цей тариф скасують після припинення Індією імпорту російської нафти.
Водночас прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, який назвав Дональда Трампа “дорогим другом” та підтвердив зниження американських тарифів на індійську продукцію до 18 відсотків, не згадував про відмову Нью-Делі від російської нафти у своїй заяві.
До цього Трамп повідомляв про домовленість з Моді про відмову Індії від нафти РФ у жовтні 2025. Тоді індійська сторона не підтвердила його слова і продовжила закупи російської нафти.