Трамп прогнозирует падение режима Кубы и говорит о влиянии США на власти Ирана
- Дональд Трамп заявил, что США будут иметь "большое влияние" на формирование нового руководства Ирана после войны.
- Вашингтон будет работать с иранским народом и властями, чтобы к власти пришел лидер без ядерных амбиций.
- Трамп заявил, что Куба "падет", а США ведут переговоры с Гаваной на фоне кризиса после ареста Николаса Мадуро.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба падет и что Соединенные Штаты помогут выбрать следующего лидера Ирана
Об этом пишет издание Politico.
Война в Иране
Так, Дональд Трамп отверг опасения по поводу влияния войны с Ираном на цены на бензин и запасы боеприпасов на складах в США. По его словам, военная операция в Иране якобы широко поддерживается его избирателями.
Хотя опрос, опубликованный в четверг Fox News, показал довольно неоднозначное мнение американцев.
Американский президент отметил, что Соединенные Штаты должны играть значительную роль в формировании послевоенного политического ландшафта Ирана.
На вопрос, какое влияние он ожидает оказать на будущее руководство Ирана, Трамп ответил: Я буду иметь большое влияние, иначе все продолжится. Мы будем работать с народом и режимом, чтобы убедиться, что к власти придет кто-то, кто сможет хорошо построить Иран, но без ядерного оружия.
Президент также высказался о сыне покойного аятоллы Али Хаменеи, который претендует на пост нового верховного лидера, сказав: Сейчас в Иране смотрят на сына. Причина, по которой отец не хотел передать власть сыну, заключается в том, что, по их словам, он некомпетентен.
Трамп описал кампанию США против Ирана как строго контролируемую.
Вмешательство в Кубу
По словам Трампа, Куба тоже падет.
Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с коммунистическим руководством Кубы, поскольку нестабильность на острове усиливается после захвата и ареста венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
— Куба нуждается в помощи. Мы прекратили поставки нефти, денег, … всего, что поступало из Венесуэлы, которая была единственным источником. Мы ведем переговоры с Кубой, — сказал Трамп.
Он также предположил, что ухудшение ситуации на острове частично является результатом давления со стороны США, в частности прекращения поставок венесуэльской нефти, которая ранее обеспечивала Гавану.
Нетерпение к Зеленскому
Несмотря на то, что Иран остается главным фокусом внимания, Трамп сказал, что переговоры по завершению войны в Украине продолжаются. И он снова выразил разочарование украинским президентом Владимиром Зеленским.
— Зеленский должен взяться за дело и заключить соглашение, — сказал Трамп.
Он считает, что российский диктатор Путин якобы готов заключить мирное соглашение. Хотя Трамп ранее об этом неоднократно говорил.
На вопрос, что именно мешает Зеленскому заключить мирное соглашение с Россией, Трамп не дал объяснений, но сказал, что лидер Украины якобы не проявляет достаточной готовности к переговорам.