Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба падет и что Соединенные Штаты помогут выбрать следующего лидера Ирана

Об этом пишет издание Politico.

Война в Иране

Так, Дональд Трамп отверг опасения по поводу влияния войны с Ираном на цены на бензин и запасы боеприпасов на складах в США. По его словам, военная операция в Иране якобы широко поддерживается его избирателями.

Хотя опрос, опубликованный в четверг Fox News, показал довольно неоднозначное мнение американцев.

Американский президент отметил, что Соединенные Штаты должны играть значительную роль в формировании послевоенного политического ландшафта Ирана.

На вопрос, какое влияние он ожидает оказать на будущее руководство Ирана, Трамп ответил: Я буду иметь большое влияние, иначе все продолжится. Мы будем работать с народом и режимом, чтобы убедиться, что к власти придет кто-то, кто сможет хорошо построить Иран, но без ядерного оружия.

Президент также высказался о сыне покойного аятоллы Али Хаменеи, который претендует на пост нового верховного лидера, сказав: Сейчас в Иране смотрят на сына. Причина, по которой отец не хотел передать власть сыну, заключается в том, что, по их словам, он некомпетентен.

Трамп описал кампанию США против Ирана как строго контролируемую.

Вмешательство в Кубу

По словам Трампа, Куба тоже падет.

Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с коммунистическим руководством Кубы, поскольку нестабильность на острове усиливается после захвата и ареста венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

— Куба нуждается в помощи. Мы прекратили поставки нефти, денег, … всего, что поступало из Венесуэлы, которая была единственным источником. Мы ведем переговоры с Кубой, — сказал Трамп.

Он также предположил, что ухудшение ситуации на острове частично является результатом давления со стороны США, в частности прекращения поставок венесуэльской нефти, которая ранее обеспечивала Гавану.

Нетерпение к Зеленскому

Несмотря на то, что Иран остается главным фокусом внимания, Трамп сказал, что переговоры по завершению войны в Украине продолжаются. И он снова выразил разочарование украинским президентом Владимиром Зеленским.

— Зеленский должен взяться за дело и заключить соглашение, — сказал Трамп.

Он считает, что российский диктатор Путин якобы готов заключить мирное соглашение. Хотя Трамп ранее об этом неоднократно говорил.

На вопрос, что именно мешает Зеленскому заключить мирное соглашение с Россией, Трамп не дал объяснений, но сказал, что лидер Украины якобы не проявляет достаточной готовности к переговорам.

Источник : Politico

