США надали Індії тимчасовий дозвіл на закупівлю нафти з РФ
- США видали Індії тимчасовий 30-денний дозвіл на закупівлю російської нафти для забезпечення стабільності постачання на світовий ринок.
- У Вашингтоні заявили, що рішення має короткостроковий характер і не принесе значної фінансової вигоди російській владі.
- Американська сторона очікує, що Індія надалі збільшуватиме закупівлі нафти у США попри тимчасове рішення.
Міністерство фінансів США надало Індії тимчасовий дозвіл на закупівлю російської нафти строком на 30 днів.
США надало Індії дозвіл на закупівлю нафти РФ
Про це повідомив глава відомства Скотт Бессент у соцмережі X.
– Енергетичний порядок денний президента Трампа призвів до того, що видобуток нафти та газу досяг найвищого рівня за всю історію спостережень. Міністерство фінансів США видає тимчасове 30-денне звільнення, яке дозволить індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту, – написав він.
За словами Бессента, такий крок спрямований на підтримку стабільності світового енергетичного ринку та безперебійного постачання нафти “щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок”.
Міністр наголосив, що дозвіл має навмисно обмежений у часі характер і не передбачає значних фінансових вигод для російської влади.
Оскільки стосується лише тих обсягів нафти, які вже перебувають у морі.
– Індія є важливим партнером Сполучених Штатів, і ми повністю очікуємо, що Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти. Цей тимчасовий захід пом’якшить тиск, спричинений спробою Ірану взяти світову енергетику в заручники, – додав Бессент.
Раніше повідомлялося, що два нафтових російських танкери, які йшли курсом на Східну Азію, розвернулися та направилися до Індії.
Це свідчить про те, що в Нью-Делі почали охочіше приймати сиру нафту на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.