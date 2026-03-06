Никакое соглашение США с Ираном в настоящее время невозможно без полной безусловной капитуляции Тегерана.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ультиматум Трампа Ирану: что известно

Американский президент подчеркнул, что только после капитуляции Ирана союзники и партнеры будут работать, чтобы вернуть эту страну “с грани разрушения”.

– Никакого соглашения с Ираном не будет, кроме безусловной капитуляции! После этого, а также после выбора приемлемого лидера, мы и многие наши замечательные и очень храбрые союзники и партнеры будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с грани разрушения, сделав его экономически большим, лучшим и сильнее, чем когда-либо прежде, – заявил Дональд Трамп.

Президент США высказал мнение, что после этого Иран будет иметь “величественное будущее” и придумал новую аббревиатуру – MIGA (make Iran great again – сделаем Иран снова великим).

Напомним, Израиль заявил, что переходит к новому этапу войны против Ирана и увеличивает интенсивность ударов по иранским объектам.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран якобы стремится к переговорам после уничтожения его ПВО и руководства, однако США считают такой диалог запоздалым.

1 марта Трамп заявил, что конфликт в Иране может длиться “примерно четыре недели”.

