Никакого соглашения: Трамп поставил Ирану ультиматум о безоговорочной капитуляции
- Дональд Трамп заявил, что никакое соглашение с Ираном невозможно, а единственным вариантом он назвал безусловную капитуляцию Тегерана.
- По его словам, только после этого союзники США помогут восстановить экономику Ирана и сменить руководство страны.
Никакое соглашение США с Ираном в настоящее время невозможно без полной безусловной капитуляции Тегерана.
Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ультиматум Трампа Ирану: что известно
Американский президент подчеркнул, что только после капитуляции Ирана союзники и партнеры будут работать, чтобы вернуть эту страну “с грани разрушения”.
– Никакого соглашения с Ираном не будет, кроме безусловной капитуляции! После этого, а также после выбора приемлемого лидера, мы и многие наши замечательные и очень храбрые союзники и партнеры будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с грани разрушения, сделав его экономически большим, лучшим и сильнее, чем когда-либо прежде, – заявил Дональд Трамп.
Президент США высказал мнение, что после этого Иран будет иметь “величественное будущее” и придумал новую аббревиатуру – MIGA (make Iran great again – сделаем Иран снова великим).
Напомним, Израиль заявил, что переходит к новому этапу войны против Ирана и увеличивает интенсивность ударов по иранским объектам.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран якобы стремится к переговорам после уничтожения его ПВО и руководства, однако США считают такой диалог запоздалым.
1 марта Трамп заявил, что конфликт в Иране может длиться “примерно четыре недели”.