Президент США Дональд Трамп приватно висловив зацікавленість у розгортанні американських військ на території Ірану.

Про це пише NBC News з посиланням на джерела.

Трамп розглядає введення військ США до Ірану

За словами співрозмовників видання, Трамп обговорював ідею розгортання сухопутних військ із помічниками та республіканськими чиновниками поза межами Білого дому.

Трамп окреслив своє бачення післявоєнного Ірану так: іранський уран перебуває під контролем, США та новий іранський режим співпрацюють у сфері видобутку нафти, подібно до того, як Сполучені Штати співпрацюють з Венесуелою.

Зацікавленість президента США розгортанням сухопутних військ не передбачає масштабного наземного вторгнення до Ірану.

Йдеться радше про присутність невеликого контингенту американських військ на території Ірану, який би використовувався для конкретних стратегічних цілей.

Джерела наголосили, що Трамп не ухвалював жодного рішення і не надавав наказів, пов’язаних із введенням наземних військ

– Ця історія ґрунтується на припущеннях анонімних джерел, які не входять до команди президента з національної безпеки і явно не поінформовані щодо цих обговорень, – заявила в коментарі речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, “президент Трамп завжди мудро залишає відкритими всі варіанти”.

Публічно Трамп не виключав можливості введення американських військ до Ірану, хоча війна наразі складається лише з повітряної кампанії.

Його приватні обговорення цієї ідеї свідчать про те, що президент США, можливо, більше готовий розглянути такий крок, ніж можна було припустити з його публічних заяв щодо цього питання.

Будь-яке розгортання американських військ на території Ірану може збільшити масштаб і розмах війни та підвищити ризики для американських сил.

За даними Пентагону, з початку війни в Ірані шестеро американських військовослужбовців загинули, 18 були поранені внаслідок контратак Ірану.

