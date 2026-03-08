Ракеты Катюша атаковали посольство США в Багдаде, в центре города прозвучали взрывы на фоне сирен. Об этом со ссылкой на источники в силах безопасности и свидетелей пишет Reuters.

Взрывы в центре Багдада: что известно

Отмечается, что пока неизвестно, была ли успешной атака ракет Катюша на посольство США в центре Багдада.

Это нападение стало первым случаем обстрела посольства за более чем два года. Последний зарегистрированный удар произошел в конце 2023 года, когда около семи минометных снарядов приземлились на территории комплекса на фоне волны атак связанных с Ираном ополченцев на объекты США в Ираке и Сирии из-за поддержки Вашингтоном Израиля в его войне против ХАМАС в Газе.

Сейчас смотрят

По словам свидетелей, около 21:00 по местному времени вблизи посольства в центре Багдада были слышны взрывы, а также сирены, призывавшие людей искать укрытие.

Высокопоставленный иракский чиновник службы безопасности сообщил журналистам, что система обороны C-RAM сбила одну из ракет и что якобы ни одна не упала внутрь посольства. Чиновник заявил, что жертв среди американцев нет.

– Это нападение свидетельствует о том, что связанные с Ираном иракские ополчения, которые пообещали отомстить за убийство верховного лидера Ирана, расширили свои цели за пределы военных баз США в Иракском Курдистане и энергетических интересов США, включив в них теперь и посольство США, – считают в издании.

Между тем премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани приказал силам безопасности выследить тех, кто запустил снаряды, назвав их “мошенническими группировками, действующими вне закона и не представляющими волю иракского народа”.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что армия США уничтожила в Иране военно-морской флот, авиацию и телекоммуникационные системы. Он подчеркнул, что Иран “был очень близок к ядерному оружию”.

Операция США против Ирана продолжается уже восемь дней. Она началась 28 февраля, когда Израиль и США нанесли удар по иранской столице Тегеран.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.