Ракети Катюша атакували посольство США в Багдаді, в центрі міста прозвучали вибухи на тлі сирен. Про це з посиланням на джерела в силах безпеки та свідків пише Reuters.

Вибухи в центрі Багдаду: що відомо

Зазначається, що наразі невідомо, чи була успішною атака ракет Катюша на посольство США в центрі Багдаду.

Цей напад став першим випадком обстрілу посольства за понад два роки. Останній зареєстрований удар стався наприкінці 2023 року.

Тоді близько семи мінометних снарядів приземлилося на території комплексу на тлі хвилі пов’язаних з Іраном атак ополченців на об’єкти США в Іраку та Сирії через підтримку Вашингтоном Ізраїлю у його війні проти ХАМАСу в Газі.

За словами свідків, близько ​21:00 за місцевим часом поблизу посольства в центрі Багдада було чути вибухи, а також – сирени, що закликали людей шукати укриття.

Високопоставлений іракський чиновник служби безпеки повідомив журналістам, що система оборони C-RAM збила одну з ракет і що нібито жодна не впала всередину посольства. Чиновник заявив, що жертв серед американців немає.

– Цей напад свідчить про те, що пов’язані з Іраном іракські ополчення, які пообіцяли помститися за вбивство верховного лідера Ірану, розширили свої цілі за межі військових баз США в іракському Курдистані та енергетичних інтересів США, включивши до них тепер і посольство США, – вважають у виданні.

Тим часом прем’єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа ас-Судані наказав силам безпеки вистежити тих, хто запустив снаряди, назвавши їх “шахрайськими угрупованнями, що діють поза законом і не є виявленням волі іракського народу”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що армія США знищила в Ірані військово-морський флот, авіацію та телекомунікаційні системи. Він наголосив, що Іран “був дуже близько до ядерної зброї”.

Операція США проти Ірану триває уже вісім днів. Вона розпочалась 28 лютого, коли Ізраїль та США завдали удару по іранській столиці Тегеран.

