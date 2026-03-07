Президент США Дональд Трамп заявив, що армія США знищила в Ірані військово-морський флот, авіацію та телекомунікаційні системи. Він наголосив, що Іран “був дуже близько до ядерної зброї”.

Про це американський лідер розповів під час саміту Щит Америки.

Трамп про операцію армії США в Ірані

– Ми знищили 42 військово-морські кораблі, деякі з них дуже великі, за три дні. Це був кінець їхнього флоту. Ми знищили їхні повітряні сили. Ми знищили їхні комунікації, і всі телекомунікації зникли, – сказав він.

Президент додав, що Іран міг би володіти ядерною зброєю “ще вісім місяців тому”, якби не атаки США.

У червні 2025 року Ізраїль та США провели серію масових ударів по ядерній інфраструктурі Ірану.

– Вони були дуже близько до ядерної зброї. Вони б мали її, якби ми не здійснили наш удар B-2 – Midnight Hammer. Вони б мали її ще вісім місяців тому. У них була б ядерна зброя, знаєте, – наголосив Дональд Трамп.

Він додав, що операція США триває на “15 за шкалою з 1 до 10”.

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль та США завдали удару по іранській столиці Тегеран.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські військові розпочали “велику бойову операцію” проти Ірану з метою “усунення загроз з боку іранського режиму”.

Того ж дня Трамп заявив, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та низка посадовців загинули.

1 березня КВІР оголосив про початок операції проти Ізраїлю та “американських терористичних баз” в країнах Близького Сходу.

