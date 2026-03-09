Мировые энергетические рынки резко отреагировали на эскалацию войны с Ираном.

Стоимость нефти стремительно выросла и впервые с 2022 года превысила отметку в 100 долларов за баррель.

Об этом сообщают CNN, Financial Times и Аxios.

Скачок цен на нефть и реакция рынков

В воскресенье фьючерсы на американскую нефть поднялись почти на 14,7%. В то же время эталонная марка Brent подорожала более чем на 12% и достигла примерно 104 доллара за баррель.

Инвесторы закладывают в котировки риски длительных перебоев со снабжением энергоносителей с Ближнего Востока.

Основные опасения связаны с эскалацией конфликта в Иране и потенциальной угрозой для судоходства в Ормузском проливе.

Рост цен на энергоресурсы сразу отразился и на финансовых рынках. Американские фондовые индексы открылись падением из-за опасений новой волны инфляции. Фьючерсы на Dow Jones потеряли более 850 пунктов, а индексы S&P 500 и Nasdaq снизились примерно на 1,7%.

Повышение стоимости горючего уже ощутили и потребители. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена бензина в США за неделю подскочила примерно на 16% и достигла 3,45 доллара за галлон.

Возможные решения США для стабилизации рынка

Специалисты предупреждают, что напряжение на энергетическом рынке может сохраняться, пока будет существовать риск ограничения поставок с Ближнего Востока.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может пересмотреть часть санкций в отношении российской нефти, чтобы увеличить объемы предложения на мировом рынке.

– В воде есть сотни и миллионы баррелей санкционной сырой нефти, – отметил он.

Также сообщается, что Соединенные Штаты временно разрешили Индии покупать российскую нефть, уже находящуюся на танкерах в море.

Это решение будет действовать в течение 30 дней и должно помочь стабилизировать поставки на фоне напряженной ситуации на глобальном энергетическом рынке.

Цены на нефть снижаются на фоне слухов о высвобождении резервов

Цены на нефть снижаются на фоне сообщений о том, что министры финансов стран G7 обсудят скоординированное экстренное высвобождение нефтяных резервов.

Нефть марки Brent торгуется по цене $107,20, что на 15,65% больше дня, тогда как американская эталонная нефть WTI стоит $103,18, что на 14,26% больше.

Ранее за сессию цена на нефть марки Brent выросла до $119,50 за баррель, поскольку рынки отреагировали на эскалацию геополитической напряженности.

Цены снизились после того, как Financial Times сообщила, что должностные лица G7 и глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль проведут экстренную встречу утром в понедельник в Нью-Йорке, чтобы обсудить потенциальное совместное высвобождение стратегических нефтяных резервов, направленное на успокоение рынков.

Несмотря на снижение, цена на нефть остается резко более высокой в ​​течение дня, что является наибольшим однодневным ростом с 2020 года, поскольку трейдеры продолжают учитывать риски поставок, связанные с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.

