Світові енергетичні ринки різко відреагували на ескалацію війни з Іраном.

Вартість нафти стрімко зросла і вперше з 2022 року перевищила позначку у 100 доларів за барель.

Про це повідомляють CNN, Financial Times та Аxios .

Стрибок цін на нафту та реакція ринків

У неділю ф’ючерси на американську нафту піднялися майже на 14,7%. Водночас еталонна марка Brent подорожчала більш ніж на 12% і досягла приблизно 104 долари за барель.

Інвестори закладають у котирування ризики тривалих перебоїв із постачанням енергоносіїв із Близького Сходу.

Основні побоювання пов’язані з ескалацією конфлікту в Ірані та потенційною загрозою для судноплавства в Ормузькій протоці.

Зростання цін на енергоресурси одразу відобразилося і на фінансових ринках. Американські фондові індекси відкрилися падінням через побоювання нової хвилі інфляції. Ф’ючерси на Dow Jones втратили понад 850 пунктів, а індекси S&P 500 та Nasdaq знизилися приблизно на 1,7%.

Підвищення вартості пального вже відчули і споживачі. За даними Американської автомобільної асоціації, середня ціна бензину у США за тиждень підскочила приблизно на 16% і досягла 3,45 долара за галон.

Можливі рішення США для стабілізації ринку

Фахівці попереджають, що напруження на енергетичному ринку може зберігатися доти, доки існуватиме ризик обмеження постачань із Близького Сходу.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон може переглянути частину санкцій щодо російської нафти, щоб збільшити обсяг пропозиції на світовому ринку.

– У воді є сотні й мільйони барелів санкційної сирої нафти, – зазначив він.

Також повідомляється, що Сполучені Штати тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі.

Це рішення діятиме протягом 30 днів і має допомогти стабілізувати постачання на тлі напруженої ситуації на глобальному енергетичному ринку.

Ціни на нафту знижуються на тлі чуток про вивільнення резервів

Ціни на нафту знижуються на тлі повідомлень про те, що міністри фінансів країн G7 обговорять скоординоване екстрене вивільнення нафтових резервів.

Нафта марки Brent торгується за ціною $107,20, що на 15,65% більше за день, а американська еталонна нафта WTI коштує $103,18, що на 14,26% більше.

Раніше протягом сесії ціна на нафту марки Brent зросла до $119,50 за барель, оскільки ринки відреагували на ескалацію геополітичної напруженості.

Ціни знизилися після того, як Financial Times повідомила, що посадовці G7 та голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль проведуть екстрену зустріч у понеділок вранці в Нью-Йорку, щоб обговорити потенційне спільне вивільнення стратегічних нафтових резервів, спрямоване на заспокоєння ринків.

Незважаючи на зниження, ціна на нафту залишається різко вищою протягом дня, що є найбільшим одноденним зростанням з 2020 року, оскільки трейдери продовжують враховувати ризики постачання, пов’язані з конфліктом на Близькому Сході.

