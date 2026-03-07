Израиль впервые атаковал нефтяную инфраструктуру Ирана
- 7 марта ВВС Израиля впервые нанесли удары по нефтяной инфраструктуре Ирана, в Тегеране и других городах.
- В КВИР заявили, что Иран в ответ атаковал баллистическими ракетами нефтеперерабатывающий завод в Хайфе.
В субботу, 7 марта, Военно-воздушные силы Израиля впервые нанесли удары по иранской нефтяной инфраструктуре в Тегеране и других городах.
Об этом пишет The Times of Israel.
Израиль нанес удары по нефтяной инфраструктуре Ирана
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по иранской нефтяной инфраструктуре в Тегеране.
Об этом сообщают израильские чиновники. Также об этом свидетельствуют видеозаписи, опубликованные в социальных сетях.
— Похоже, что это первый случай с начала нынешней войны, когда Израиль наносит удары по национальной инфраструктуре Ирана, — пишет издание.
По данным Clash Report, удары были также нанесены по иранским городам Кухак, Шахран и Каредж (Koohak, Shahran, Karaj).
В Корпусе стражей исламской революции заявили, что Иран нанес удары баллистическими ракетами Kheibar Shekan по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе.
Как отметили в КСИР, это было сделано в ответ на атаку Израиля по нефтяным объектам в Тегеране.
Напомним, вчера начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что Армия обороны Израиля переходит к новому этапу войны против Ирана.
По его словам, будет увеличена интенсивность ударов по иранским объектам.
Президент США Дональд Трамп заявил, что 7 марта по Ирану будет нанесен “очень сильный удар” из-за его “плохого поведения”.