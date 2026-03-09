У Глазго сталася масштабна пожежа в історичній будівлі XIX століття, що спричинила значні перебої у русі поїздів по всій Шотландії.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Пожежа біля центрального вокзалу у Глазго: що відомо

Займання сталося на Юніон-стріт поблизу центрального залізничного вокзалу міста.

Вогонь охопив історичну будівлю 1851 року, відому як Union Corner. Через інтенсивність пожежі частина споруди почала обвалюватися.

Пожежа призвела до повного припинення роботи центрального вокзалу Глазго, що спричинило перебої у русі поїздів по всій країні.

До ліквідації пожежі залучили понад 60 рятувальників і 12 пожежних машин.

Пожежники використовували висотну техніку та крани, намагаючись стримати поширення вогню та захистити сусідні будівлі, зокрема готель Central Hotel.

Гасіння пожежі тривало кілька годин.

За інформацією BBC, займання могло початися у крамниці електронних цигарок, розташованій у будівлі поблизу вокзалу.

Через сильний вогонь конструкції споруди частково обвалилися.

Зазначається, що зруйнована будівля була зведена у 1851 році та входила до переліку пам’яток архітектури.

Ця споруда була старшою за сам вокзал Глазго, який відкрився лише у 1879 році.

