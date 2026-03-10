Куба має погодитися на “дружнє поглинання” Сполученими Штатами або зіткнутися з “недружнім” варіантом розвитку подій.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час брифінгу у Білому домі.

Заява Трампа щодо Куби: що відомо

Під час виступу американський президент заявив, що кубинська влада має два варіанти: погодитися на зміну влади за підтримки США або відмовитися, однак результат, за його словами, для країни буде однаковим.

Зараз дивляться

— Це може бути дружнє поглинання. А може і не бути дружнім. Це не має значення, тому що вони вже на останньому подиху. У них немає енергії. У них немає грошей, — сказав Трамп.

Президент також заявив, що Куба переживає глибоку економічну та гуманітарну кризу.

Водночас Трамп повідомив, що між Вашингтоном і кубинською владою вже відбуваються контакти щодо можливого розвитку подій.

За його словами, представники уряду Куби звернулися до США через складну економічну ситуацію у країні.

— Кубинський уряд веде з нами переговори. Вони перебувають у скрутному становищі — у них немає грошей, у них зараз немає нічого. Можливо, ми здійснимо дружнє захоплення Куби, — сказав американський президент.

Трамп також зазначив, що такий сценарій, на його думку, може бути позитивним для кубинців, які залишили країну або були змушені емігрувати.

Плани США щодо Куби

Президент США також дав зрозуміти, що Вашингтон розглядає можливість активнішої ролі у майбутньому Куби.

За словами Трампа, Сполучені Штати можуть допомогти країні вийти з економічної кризи та змінити політичний курс.

Він зазначив, що ситуація на острові залишається складною, а економіка країни перебуває у стані глибокої стагнації.

Американський президент також заявив, що нинішня влада Куби, очолювана лідером країни Мігель Діас-Канель, опинилася у складному становищі через тривалу економічну кризу та втрату частини зовнішньої підтримки.

Зокрема, значну роль у фінансовій стабільності Куби раніше відігравала Венесуела. Протягом багатьох років Каракас постачав острову дешеву нафту та надавав економічну допомогу.

Однак через власну економічну кризу Венесуела поступово скоротила підтримку, що серйозно вплинуло на економіку Куби, яка й без того переживає дефіцит пального, продовольства та інвестицій.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що режим на Кубі може впасти, а Сполучені Штати готові відігравати важливу роль у формуванні політичного майбутнього країни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.