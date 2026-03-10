Цього тижня українські укомплектовані команди для захисту від Шахедів прибудуть для допомоги в Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час брифінгу з журналістами.

України відправила експертів на Близькій Схід

– Що стосується ситуації на Близькому Сході – ми відправили наші три команди. Команди професійні, укомплектовані. Вони на цьому тижні всі три будуть в трьох різних країнах. Перші три країни, куди ми це відправили по нашим домовленостям, – це Катар, Емірати, Саудівська Аравія, – сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що в обмін на допомогу на Близькому Сході розраховує отримати передусім дефіцитні ракети для систем Patriot.

Зараз дивляться

– Передусім ми піднімаємо питання щодо дефіцитних для нас ракет для систем протиповітряної оборони. Ми говоримо PAC-2, PAC-3. А в цілому, ви знаєте, що ще рік тому ми пропонували США Drone deal (Угоду щодо дронів. – Ред.), який складався із перехоплювачів і не тільки, – розповів Зеленський у відповідь на запитання, що Україна отримає в обмін на допомогу на Близькому Сході.

Президент зазначив, що Україна не має достатньо коштів, аби профінансувати всі свої спроможності з виробництва дронів.

– В принципі, ми це пропонували передусім американцям, нашим партнерам, – нагадав глава держави.

Зеленський додав, що американські експерти визнають ефективність українського досвіду у протидії Шахедам.

– Абсолютно всі американські експерти, знайомі та незнайомі, всі розуміють, що збиття масованих атак Шахедами – це те, з чим може реально допомогти тільки український досвід, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що самі по собі дрони-перехоплювачі не працюють без українських напрацювань.

– Навіть ті країни, які купували дрони-перехоплювачі, вже розібралися, що без наших військових, наших операторів, нашого софту, радарного поля та багатьох інших нюансів вони просто не працюють, – сказав президент.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.