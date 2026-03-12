Россия планирует увеличить количество танкеров, перевозящих нефть под российским флагом.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Россия расширяет “теневой флот”: что известно

По данным разведки, Кремль планирует увеличить количество танкеров, транспортирующих нефть под флагом России.

Такое решение, вероятно, продиктовано тем, что страны Европы и Соединенные Штаты все чаще задерживают суда российского “теневого флота»”.

В разведке также не исключают, что эти действия могут свидетельствовать о взаимодействии России с Ираном.

Речь идет о координации безопасного прохода судов “теневого флота” через зоны военного конфликта на Ближнем Востоке.

По информации СЗРУ, в ближайшее время федеральное автономное учреждение российский морской регистр судоходства, находящееся под санкциями ЕС, планирует провести идентификацию и осмотр около 80 танкеров.

После этого их могут перерегистрировать под российский флаг.

Речь идет о судах, принадлежащих судовладельцам из разных стран. Больше всего таких танкеров зарегистрировано на Сейшельских островах — 35 судов.

Еще 23 танкера связаны с китайскими владельцами, 13 — с азербайджанскими, а 8 — с Самоа.

Также среди судовладельцев есть компании, зарегистрированные во Вьетнаме, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах и на Маршаловых островах.

В разведке отмечают, что увеличение количества танкеров под российским флагом может упростить Кремлю размещение на них агентуры спецслужб.

Такие суда могут использовать для разведывательной или диверсионной деятельности против стран Запада.

Особенно актуальной эта угроза является для Балтийского региона, через который проходит более 40% морского экспорта российской нефти.

По оценке СЗРУ, регистрация танкеров под российским флагом фактически расширяет возможности Кремля использовать их как инструмент гибридного влияния.

В разведке привели пример подобной схемы.

Речь идет о танкере BELLA 1, который перевозил нефть в интересах Ирана и Венесуэлы.

В январе 2026 года судно получило российскую регистрацию после того, как было разоблачено использование им фальшивого флага Гайаны.

