В пустыне Сахара выпал снег из-за резкого понижения температуры. Песчаные дюны покрылись белым слоем после того, как в Алжире термометр показал минусовую температуру.

Об этом сообщает The Sun.

Хотя в пустыне температура может достигать +50 °C, в марте она резко упала ниже нуля.

Эти погодные условия вызвали снегопад, который удивил туристов и местных жителей и создал уникальные пейзажи с белыми песчаными дюнами.

По информации издания, это примерно седьмой случай за последние четыре десятилетия, когда в этой части Сахары фиксировали снег.

До 2016 года последний раз снег в городе Айн-Сефра выпадал в 1979 году. Город, название которого переводится как желтая весна, также известен как Ворота пустыни.

Айн-Сефра расположена на северной окраине Сахары у подножия Атласских гор. Именно там создаются условия для снега. Температура в городе опустилась до -2…-3 градусов по Цельсию, что удивило местных жителей.

Несмотря на то, что на фотографиях снег выглядит контрастно и эффектно, снегопад длился несколько минут, а снег растаял очень быстро.

Подобные явления случаются и в других регионах Ближнего Востока. В Саудовской Аравии снег выпал в 2018 году, тогда же настоящие снегопады обрушились на Ливан, Иран и Сирию.

В некоторых районах высота снежного покрова достигала 1,2 метра.

