У пустелі Сахара випав сніг через різке зниження температури. Піщані дюни вкрилися білим шаром після того, як у Алжирі термометр показав нижче нуля.

Про це повідомляє The Sun.

Сахара вкрилася снігом

Хоча у пустелі температура може досягати +50 °C, у березні вона різко впала нижче нуля.

Ці погодні умови спричинили снігопад, який здивував туристів і місцевих жителів та створив унікальні краєвиди з білими піщаними дюнами.

За інформацією видання, це приблизно сьомий випадок за останні чотири десятиліття, коли в цій частині Сахари фіксували сніг.

До 2016 року востаннє сніг у місті Айн-Сефра випадав у 1979 році. Місто, назва якого Назва міста перекладається як жовта весна, воно також відоме як Брама пустелі.

Айн-Сефра розташоване на північному краю Сахари поблизу підніжжя Атлаських гір. Саме там утворюються умови для снігу. Температура в місті опустилася до -2…-3 градусів за Цельсієм, що здивувало місцевих мешканців.

Попри те, що на фотографіях сніг виглядає контрастно і ефектно, снігопад тривав кілька хвилин, а сніг розтанув дуже швидко.

Схожі явища трапляються і в інших регіонах Близького Сходу. У Саудівській Аравії сніг падав у 2018 році, тоді ж справжні снігопади накрили Ліван, Іран та Сирію.

У деяких районах висота снігового покриву сягала 1,2 метра.

