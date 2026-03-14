РФ запустила масштабную кампанию по дискредитации Украины в Европе — ЦПД
- Российские ресурсы развернули в Европе масштабную кампанию по дискредитации Украины, распространяя фейки о якобы "энергетическом терроризме" и шантаже европейских потребителей.
- В Центре противодействия дезинформации отмечают, что такими манипуляциями Кремль пытается подорвать доверие союзников и скрыть собственное использование энергетики в качестве оружия.
В Европе началась масштабная дезинформационная кампания на подконтрольных России ресурсах, которые пытаются дискредитировать Украину.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Дезинформационная кампания РФ против Украины в Европе
По данным Центра, подконтрольные России ресурсы распространяют ничем не подтвержденные обвинения Украины в “энергетическом терроризме” из-за якобы стремления заблокировать поставки энергоносителей в Европу.
Отмечается, что Россия активно распространяет нарратив о том, что «энергетический шантаж» Украины якобы угрожает европейцам.
По информации Центра, РФ использует ложные тезисы о том, что Украина требует от европейских стран деньги, оружие и военнослужащих для ведения полномасштабной войны.
В то же время подконтрольные России ресурсы подают фейковые новости о том, что якобы поврежденный обстрелом нефтепровод Дружба не имеет технических дефектов, а Украина “шантажирует” Венгрию.
Кроме того, РФ распространяет нарратив о том, что якобы Киев пытается перекрыть поставки газа в Европу по газопроводам Турецкий и Голубой потоки.
В Центре утверждают, что российские тезисы не соответствуют действительности, носят манипулятивный характер и распространяются в интересах Кремля.
Москва стремится посеять недоверие между Украиной и европейскими партнерами, чтобы представить Киев как ненадежного союзника и ослабить уровень международной поддержки Украины, отмечается в сообщении.
Как подчеркнули в Центре, на самом деле именно Россия систематически использует энергетику в качестве оружия против Европы и инструмента геополитического влияния, отказывается завершить войну и обстреливает энергетическую инфраструктуру, что сказывается на странах ЕС.