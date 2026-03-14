В Европе началась масштабная дезинформационная кампания на подконтрольных России ресурсах, которые пытаются дискредитировать Украину.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Дезинформационная кампания РФ против Украины в Европе

По данным Центра, подконтрольные России ресурсы распространяют ничем не подтвержденные обвинения Украины в “энергетическом терроризме” из-за якобы стремления заблокировать поставки энергоносителей в Европу.

Отмечается, что Россия активно распространяет нарратив о том, что «энергетический шантаж» Украины якобы угрожает европейцам.

По информации Центра, РФ использует ложные тезисы о том, что Украина требует от европейских стран деньги, оружие и военнослужащих для ведения полномасштабной войны.

В то же время подконтрольные России ресурсы подают фейковые новости о том, что якобы поврежденный обстрелом нефтепровод Дружба не имеет технических дефектов, а Украина “шантажирует” Венгрию.

Кроме того, РФ распространяет нарратив о том, что якобы Киев пытается перекрыть поставки газа в Европу по газопроводам Турецкий и Голубой потоки.

В Центре утверждают, что российские тезисы не соответствуют действительности, носят манипулятивный характер и распространяются в интересах Кремля.

Москва стремится посеять недоверие между Украиной и европейскими партнерами, чтобы представить Киев как ненадежного союзника и ослабить уровень международной поддержки Украины, отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в Центре, на самом деле именно Россия систематически использует энергетику в качестве оружия против Европы и инструмента геополитического влияния, отказывается завершить войну и обстреливает энергетическую инфраструктуру, что сказывается на странах ЕС.

