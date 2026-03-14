Дипломаты из 31 страны получили информацию о последствиях атак РФ на Дружбу — МИД
Украинская сторона предоставила представителям иностранных дипломатических миссий исчерпывающую информацию о последствиях российских атак на нефтепровод Дружба.
Об этом сообщает МИД Украины.
Атаки РФ на нефтепровод Дружба — последствия
14 марта Нафтогаз и МИД Украины провели брифинг для представителей иностранных дипломатических миссий 31 государства по ситуации вокруг нефтепровода Дружба.
На брифинге были представлены исчерпывающие материалы о характере атак РФ и их последствиях, были предоставлены фото- и видеозаписи с места событий.
— С начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 400 атак на объекты Группы Нафтогаз. Только в 2026 году зафиксировано уже более 30 обстрелов. В частности, атака 27 января на инфраструктуру нефтепровода Дружба привела к значительным повреждениям, — заявил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.
Он подчеркнул, что восстановление такой инфраструктуры является сложным технологическим процессом, который требует времени, специализированного оборудования и работы в условиях постоянной угрозы повторных российских ударов.
В брифинге приняли участие представители 31 государства, в том числе стран G7 и европейских партнеров Украины.
— Группа Нафтогаз совместно с МИД продолжает информировать международных партнеров о последствиях российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и о ходе восстановительных работ, — отметил Корецкий
На мероприятии присутствовали представители Венгрии и Словакии. Эти страны категорически настаивают на возобновлении работы нефтепровода.
Напомним, 27 января в результате целенаправленной российской атаки значительные повреждения получили технологическое и вспомогательное оборудование нефтепровода Дружба.
После этого Украина прекратила транспортировку энергоносителя по этому нефтепроводу.