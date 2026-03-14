В Європі розпочалася масштабна дезінформаційна кампанія на підконтрольних Росії ресурсах, які намагаються дискредитувати Україну.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Дезінформаційна кампанія РФ проти України в Європі

За даними Центру, підконтрольні Росії ресурси поширюють нічим не підтверджені звинувачення України в “енергетичному тероризмі” через нібито прагнення заблокувати постачання енергоносіїв до Європи.

Зазначається, що Росія активно поширює наратив про те, що “енергетичний шантаж” України нібито загрожує європейцям.

За інформацією Центру, РФ використовує брехливі тези про те, Україна вимагає від європейських країн гроші, зброю та військовослужбовців для підтримання повномасштабної війни.

Водночас підконтрольні Росії ресурси подають фейкові новини про те, що нібито пошкоджений обстрілом нафтопровід Дружба не має технічних дефектів, а Україна “шантажує” Угорщину.

Крім цього, РФ поширює наратив про те, що нібито Київ Київ намагається перекрити постачання газу в Європу газопроводами Турецький та Блакитний потоки.

У Центрі стверджують, що російські тези не відповідають дійсності, є маніпулятивними та поширюються в інтересах Кремля.

Москва прагне посіяти недовіру між Україною та європейськими партнерами, щоб представити Київ як ненадійного союзника та послабити рівень міжнародної підтримки України, наголошується у повідомленні.

Як заявили у Центрі насправді саме Росія системно використовує енергетику як зброю проти Європи та інструмент геополітичного впливу, відмовляється завершувати війну і здійснює обстріли енергетичної інфраструктури, які впливають на країни ЄС.

