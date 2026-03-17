Посла РФ в Молдове Олега Озерова вызвали в Министерство иностранных дел в связи с загрязнением реки Днестр после атаки российских войск на Новоднестровскую ГЭС в Украине.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Молдова.

Как говорится в сообщении МИД, российскому послу вручили ноту протеста в связи с атакой РФ на гидроэнергетический комплекс в городе Новоднестровск, в результате которой произошла утечка нефтепродуктов в реку Днестр.

В МИД Молдовы рассказали, что Олегу Озерову вручили бутылку с загрязненной водой из Днестра.

Министерство иностранных дел Молдовы подчеркнуло, что осуждает российскую атаку, которая привела к попаданию нефтепродуктов в Днестр.

Как отметили в МИД, эта река является критически важным источником воды для 80% населения Молдовы и почти всех жителей столицы, поэтому подобные действия, угрожающие экологической безопасности и здоровью граждан, являются абсолютно недопустимыми.

В Генеральной прокуратуре Молдовы заявили, что возбудят уголовное дело и инициируют расследование по факту загрязнения реки Днестр нефтепродуктами в результате российского удара по гидроэлектростанции в Украине.

Недавно заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко сообщила, что в реке Днестр произошло загрязнение нефтепродуктами в Черновицкой, Винницкой и Одесской областях. В частности, фиксировалось превышение содержания нефтепродуктов в воде примерно в 2,5 раза.

Фото: МИД Молдовы

