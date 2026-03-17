В МИД Молдовы послу РФ вручили бутылку с загрязненной водой из Днестра
- МИД Молдовы вызвало российского посла Олега Озерова, вручило ему ноту протеста и бутылку с загрязненной водой из-за утечки нефтепродуктов в Днестр после атаки РФ на Новоднестровскую ГЭС.
- Прокуратура страны уже возбудила уголовное дело, поскольку загрязнение реки угрожает водоснабжению 80% населения государства.
Посла РФ в Молдове Олега Озерова вызвали в Министерство иностранных дел в связи с загрязнением реки Днестр после атаки российских войск на Новоднестровскую ГЭС в Украине.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Молдова.
Посла РФ в Молдове вызвали в МИД
Как говорится в сообщении МИД, российскому послу вручили ноту протеста в связи с атакой РФ на гидроэнергетический комплекс в городе Новоднестровск, в результате которой произошла утечка нефтепродуктов в реку Днестр.
В МИД Молдовы рассказали, что Олегу Озерову вручили бутылку с загрязненной водой из Днестра.
Министерство иностранных дел Молдовы подчеркнуло, что осуждает российскую атаку, которая привела к попаданию нефтепродуктов в Днестр.
Как отметили в МИД, эта река является критически важным источником воды для 80% населения Молдовы и почти всех жителей столицы, поэтому подобные действия, угрожающие экологической безопасности и здоровью граждан, являются абсолютно недопустимыми.
В Генеральной прокуратуре Молдовы заявили, что возбудят уголовное дело и инициируют расследование по факту загрязнения реки Днестр нефтепродуктами в результате российского удара по гидроэлектростанции в Украине.
Недавно заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко сообщила, что в реке Днестр произошло загрязнение нефтепродуктами в Черновицкой, Винницкой и Одесской областях. В частности, фиксировалось превышение содержания нефтепродуктов в воде примерно в 2,5 раза.
