У МЗС Молдови послу РФ вручили пляшку із забрудненою водою з Дністра
- МЗС Молдови викликало російського посла Олега Озерова, вручило йому ноту протесту та пляшку із забрудненою водою через витік нафтопродуктів у Дністер після атаки РФ на Новодністровську ГЕС.
- Прокуратура країни вже ініціювала кримінальне провадження, оскільки забруднення річки загрожує водопостачанню для 80% населення держави.
Посла РФ у Молдові Олега Озерова викликали до Міністерства закордонних справ через забруднення річки Дністер після атаки російських військ на Новодністровську ГЕС в Україні.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Республіки Молдова.
Посла РФ у Молдові викликали до МЗС
Як йдеться у повідомленні МЗС, російському послу вручили ноту протесту через атаку РФ на гідроенергетичний комплекс в місті Новодністровськ, внаслідок чого відбувся витік нафтопродуктів у річку Дністер.
У МЗС Молдови розповіли, що Олегу Озерову вручили пляшку із забрудненою водою з Дністра.
Міністерство закордонних справ Молдови наголосило, що засуджує російську атаку, що спричинила потрапляння нафтопродуктів у Дністер.
Як зазначили у МЗС, ця річка є критично важливим джерелом води для 80% населення Молдови та майже всіх жителів столиці, тому подібні дії, що загрожують екологічній безпеці та здоров’ю громадян, є абсолютно неприпустимими.
У Генеральній прокуратурі Молдови заявили, що розпочнуть кримінальне провадження та ініціюють розслідування щодо забруднення річки Дністер нафтопродуктами внаслідок російського удару по гідроелектростанції в Україні.
Нещодавно заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко повідомила, що у річці Дністер відбулося забруднення нафтопродуктами в Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях. Зокрема, фіксувалося перевищення вмісту нафтопродуктів у воді приблизно у 2,5 раза.
