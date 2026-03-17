Посла РФ у Молдові Олега Озерова викликали до Міністерства закордонних справ через забруднення річки Дністер після атаки російських військ на Новодністровську ГЕС в Україні.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Республіки Молдова.

Як йдеться у повідомленні МЗС, російському послу вручили ноту протесту через атаку РФ на гідроенергетичний комплекс в місті Новодністровськ, внаслідок чого відбувся витік нафтопродуктів у річку Дністер.

У МЗС Молдови розповіли, що Олегу Озерову вручили пляшку із забрудненою водою з Дністра.

Міністерство закордонних справ Молдови наголосило, що засуджує російську атаку, що спричинила потрапляння нафтопродуктів у Дністер.

Як зазначили у МЗС, ця річка є критично важливим джерелом води для 80% населення Молдови та майже всіх жителів столиці, тому подібні дії, що загрожують екологічній безпеці та здоров’ю громадян, є абсолютно неприпустимими.

У Генеральній прокуратурі Молдови заявили, що розпочнуть кримінальне провадження та ініціюють розслідування щодо забруднення річки Дністер нафтопродуктами внаслідок російського удару по гідроелектростанції в Україні.

Нещодавно заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко повідомила, що у річці Дністер відбулося забруднення нафтопродуктами в Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях. Зокрема, фіксувалося перевищення вмісту нафтопродуктів у воді приблизно у 2,5 раза.

Фото: МЗС Молдови

Пов'язані теми:

