В реке Днестр произошло загрязнение нефтепродуктами на территории Черновицкой, Винницкой и Одесской областей. Специалисты зафиксировали превышение содержания нефтепродуктов в воде примерно в 2,5 раза.

Об этом сообщила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко.

Загрязнение нефтепродуктами в реке Днестр

Как говорится на сайте Минэкономики, это произошло после ракетно-дроновой атаки российских войск на объекты энергетической инфраструктуры 7 марта.

По словам Овчаренко, маслянистые пятна и пленку на поверхности воды обнаружили на территории Черновицкой, Винницкой и Одесской областей.

Она отметила, что речь идет не о сплошном пятне, а об отдельных скоплениях маслянистых фрагментов, которые движутся вниз по течению Днестра.

Заместитель министра подчеркнула, что необходимо осуществлять постоянный мониторинг ситуации, оперативно реагировать и координировать действия всех ответственных служб.

– Факт загрязнения зафиксировали 10 марта. После этого украинские службы совместно с молдавскими партнерами провели оперативные консультации и разработали план совместных действий для локализации последствий, – говорится в сообщении.

Для локализации загрязнения вблизи Оксановки Винницкой области и Сорок на территории Молдовы специалисты ГСЧС совместно с местными службами установили боновые заграждения.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия и сильное течение, которые периодически повреждают конструкции, ситуация остается под постоянным наблюдением.

Овчаренко сообщила, что в воде зафиксировали превышение содержания нефтепродуктов примерно в 2,5 раза, согласно результатам анализов,.

Она объяснила, что наличие нефтепродуктовых веществ подтверждается, однако на данный момент невозможно точно определить их происхождение. В частности, чтобы прийти к выводу – это ракетное топливо или другие технические нефтепродукты, сказала заместитель министра.

Приоритетом является мониторинг нижнего течения Днестра, особенно в зонах водозаборов, которые снабжают водой крупные города, подчеркнула Овчаренко.

По ее словам, хотя к моменту достижения водозабора Одессы, что занимает около восьми суток, концентрация загрязняющих веществ естественным образом снизится, однако коммунальным предприятиям уже поручили усилить очистку воды.

Овчаренко обратила внимание на трансграничный характер инцидента, поскольку Днестр обеспечивает водой как украинские, так и молдавские города, в частности, Одессу и Кишинев.

Она подчеркнула, что в рамках совместной комиссии Украина и Молдова координируют усилия и готовят совместные обращения к международным институтам с требованием оценить экологический ущерб, нанесенный российскими обстрелами.

В ночь на 7 марта Россия атаковала Украину ракетами различных типов и несколькими сотнями ударных дронов. Тогда под удары попали столица, Черновицкая, Винницкая, Одесская, Житомирская, Днепропетровская, Запорожская, Хмельницкая, Полтавская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Черкасская области.

15 марта президент Молдовы Майя Санду заявила об экологической тревоге в связи с загрязнением Днестра после российского нападения на Украину, в частности на Новоднестровскую ГЭС.

