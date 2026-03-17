Евросоюз в будущем может начать переговоры с Россией по вопросам безопасности и достижения мира в Украине, однако этот момент еще не наступил. ЕС должен усиливать давление на Москву.

Об этом президент Европейского совета Антониу Кошта сказал в интервью EFE.

Кошта о переговорах ЕС и России

Глава Есросовета прокомментировал заявление премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, который призвал нормализовать отношения с РФ, чтобы Евросоюз получил доступ к более дешевым энергоносителям.

— Сейчас мы должны избежать срыва усилий, которые возглавляет президент Трамп, направленных на достижение справедливого и прочного мира в Украине, – отметил он.

Кошта считает, что в будущем Евросоюзу, вероятно, придется вести переговоры с Россией по вопросам безопасности и мира в Украине.

Однако, по его словам, сейчас для этого еще не наступил соответствующий момент, поэтому ЕС должен продолжать давление на Москву.

Он добавил, что 27 государств-членов Европейского Союза “должны быть готовы” к сценарию, при котором переговорный процесс по прекращению войны, который возглавляет президент США Дональд Трамп, не принесет ожидаемого результата.

— В настоящее время наш главный вклад заключается в усилении экономического давления на РФ и продолжении поддержки Украины всеми средствами. Но, конечно, может наступить время, когда нам придется заменить усилия президента Трампа и приложить собственные усилия для достижения справедливого и продолжительного мира в Украине, — отметил Кошта.

Напомним, 13 марта Антониу Кошта заявил, что решение США отменить санкции на экспорт российской нефти может предоставить стране-агрессору России дополнительные ресурсы для продолжения войны против Украины.

