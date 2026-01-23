Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил о готовности Европейского союза и дальше сотрудничать с Соединенными Штатами, в то же время решительно защищая собственные интересы.

Цена о сотрудничестве ЕС с США

Об этом он сообщил в Брюсселе по завершении внеочередного заседания Европейского совета, созванного в связи с действиями президента США Дональда Трампа в отношении стран ЕС.

По словам Средства, Евросоюз открыт к конструктивному взаимодействию с Вашингтоном в сферах совместного интереса, в частности, по достижению справедливого и устойчивого мира в Украине, однако не допустит давления или принуждения.

– Мы остаемся готовы продолжать конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами по всем вопросам, представляющим общий интерес, в частности, по созданию условий для справедливого и крепкого мира в Украине… В то же время Европейский Союз будет продолжать отстаивать свои интересы и защищать себя, свои государства-члены, своих граждан и свои компании от любой формы принуждения. И у него есть для этого полномочия и инструменты, и сделает это, если и когда это будет необходимо, – заявил Кошта.

Президент Европейского совета напомнил, что ЕС и США остаются партнерами и союзниками, связанными с общей историей и ценностями.

– Мы создали трансатлантическое сообщество, сформированное историей, основанное на общих ценностях и преданное процветанию и безопасности наших народов. Мы считаем, что отношения между партнерами и союзниками должны регулироваться сердечно и с уважением. В конце концов, Европа и Соединенные Штаты имеют общий интерес к безопасности Арктического региона, в частности, сотрудничая через НАТО. И Европейский Союз также будет играть более сильную роль в этом регионе, – отметил он.

Кошта отдельно подчеркнул полную поддержку Евросоюза Королевству Дания и Гренландии, отметив принципы международного права.

– Только Королевство Дания и Гренландия могут решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии. Это отражает нашу твердую приверженность принципам международного права, территориальной целостности и национального суверенитета, которые важны для Европы и международного сообщества в целом. Эти принципы и дальше будут руководить нашими действиями, – заявил президент Европейского совета.

В то же время, он положительно оценил заявление Дональда Трампа об отсутствии намерений вводить новые пошлины в отношении Европы.

– Введение дополнительных тарифов было бы несовместимо с торговым соглашением между Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Сейчас мы должны сосредоточиться на продвижении вперед в выполнении этого соглашения, – подчеркнул Кошта.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз скептически отнеслись к заявлению президента США Дональда Трампа об отказе от введения пошлин в отношении стран, поддерживающих Гренландию.

