Цены на природный газ в Европе резко выросли после того, как иранские ракетные удары повредили крупнейший в мире завод по экспорту сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом пишет Bloomberg.

Ракетные атаки по объектам СПГ в Катаре

Фьючерсы на газ в четверг, 19 марта, подскочили на 35%, что привело к росту цен более чем вдвое по сравнению с уровнем до войны, так как рынок готовится к длительному простою на критически важном СПГ-хабе, который обеспечивает около пятой части мирового снабжения.

Сейчас смотрят

Компания QatarEnergy сообщила, что несколько объектов сжиженного природного газа в промышленном городе Рас-Лаффан подверглись ракетным атакам, вызвавшим значительные пожары и масштабные разрушения.

Позже генеральный директор QatarEnergy заявил агентству Reuters, что атаки вывели из строя около 17% мощностей Катара по экспорту сжиженного газа. По его словам, ремонт займет от трех до пяти лет.

Хотя поставки с завода СПГ уже были остановлены в начале марта из-за войны, последние удары угрожают удерживать цены на газ в Европе и Азии на высоком уровне длительное время.

– Это может стать переломным моментом для отрасли сжиженного природного газа, аналогично атаке на Nord Stream или даже хуже, – сказала Сюзан Сакмар, ассистент профессора в Юридическом центре Университета Хьюстона. – Этот внезапный сбой в поставках, нет никаких признаков того, что Катар сможет возобновить работу в ближайшее время.

Газовые объекты в Хабшане (Абу-Даби) также были закрыты после того, как их повредили обломки сбитой ракеты.

Президент Дональд Трамп в публикации в соцсетях заявил, что США отреагируют в случае повторной атаки на катарские заводы СПГ.

Цены на газ в Европе резко выросли

Хотя азиатские страны покупают в основном сжиженный газ, экспортируемый с Ближнего Востока, любое длительное изменение поставок уменьшит глобальный баланс предложения, удерживая цены высокими по всему миру.

Для Европы эта эскалация произошла в сложное время, так как регион выходит из зимы с опустошенными хранилищами.

Это означает, что этим летом придется покупать больше партий СПГ для пополнения запасов, конкурируя с покупателями из Азии за ограниченные объемы.

В интервью Reuters генеральный директор QatarEnergy также отметил, что компания может быть вынуждена объявить форс-мажор – контрактное условие, позволяющее приостановить поставки по долгосрочным контрактам с Италией, Бельгией, Кореей и Китаем сроком до пяти лет.

Завод в Рас-Лаффане был закрыт в начале этого месяца после атаки иранского беспилотника, что стало первым нарушением поставок за три десятилетия работы.

Теперь, после новых ударов, в ответ на израильский удар по огромным месторождениям Южный Парс, весь комплекс получил то, что Катар описывает как масштабные повреждения, отодвигая перспективу возвращения к нормальной работе.

Нидерландские фьючерсы на ближайший месяц, являющиеся европейским эталоном газа, торговались на 16% дороже – по €63,40 за мегаватт-час по состоянию на 15:17 19 марта по времени Амстердама.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.