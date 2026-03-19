Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут нанести массированный удар по газовому месторождению Южный Парс в Иране, если Тегеран снова атакует катарские объекты сжиженного природного газа.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Заявление Трампа о Южном Парсе: что известно

В своем заявлении Трамп утверждал, что Израиль нанес удар по объекту, известному как газовое месторождение Южный Парс, а Соединенные Штаты и Катар якобы не были причастны к этой атаке и не знали о ней заранее.

По словам американского президента, Иран после этого “несправедливо” атаковал часть катарского объекта СПГ.

Он также заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Южному Парсу, если Иран снова не атакует Катар.

Трамп пригрозил, что в случае повторного удара по катарской газовой инфраструктуре США могут «массово» ударить по всему месторождению Южный Парс.

— Израиль больше не будет наносить удары по этому чрезвычайно важному и ценному месторождению Южный Парс, если Иран глупо не решит атаковать совершенно непричастный Катар. В таком случае Соединенные Штаты Америки, с помощью или согласием Израиля или без него, массированно взорвут все газовое месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, какой Иран никогда раньше не видел.

Я не хочу такого уровня насилия и разрушений из-за долгосрочных последствий, которые это будет иметь для будущего Ирана, но если катарский СПГ снова подвергнется нападению, я без колебаний сделаю это, — отметил Трамп.

Издание Reuters отдельно отмечает, что речь шла именно о предупреждении Ирана не атаковать соседей из-за удара Израиля по South Pars.

Что известно об атаках на энергетические объекты

Ранее Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре Ирана, связанной с морским месторождением Южный Парс.

Это месторождение Иран разрабатывает совместно с Катаром (в последней стране оно известно как Северный купол — Ред.), и является одним из ключевых элементов газовой инфраструктуры региона.

Это привело к резкому росту цен на нефть и газ и стало одной из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Ирана с начала войны.

После атаки Тегеран заявил о подготовке ответа по энергетическим объектам в странах Персидского залива.

Затем Иран атаковал ракетами катарский энергетический узел Рас-Лаффан.

QatarEnergy заявила о значительных повреждениях объекта, хотя о жертвах не сообщали.

Доха назвала удар Ирана опасной эскалацией и нарушением суверенитета.

На фоне этих событий Катар также выслал иранских дипломатов, а рынки отреагировали новым скачком цен на нефть и газ.

