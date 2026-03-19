Ціни на природний газ у Європі різко зросли після того, як іранські ракетні удари пошкодили найбільший у світі завод з експорту скрапленого природного газу (СПГ).

Про це пише Bloomberg.

Ракетні атаки по об’єктах СПГ в Катарі

Ф’ючерси на газ у четвер, 19 березня, підскочили до 35%, що призвело до зростання цін більш ніж удвічі порівняно з рівнем до війни, оскільки ринок готується до тривалого простою на критично важливому СПГ-хабі, який забезпечує близько п’ятої частини світового постачання.

Компанія QatarEnergy повідомила, що кілька об’єктів скрапленого природного газу у межах промислового міста Рас-Лаффан зазнали ракетних атак, що спричинило значні пожежі та подальші масштабні руйнування.

Пізніше генеральний директор QatarEnergy заявив агентству Reuters, атаки вивели з ладу близько 17% потужностей Катару з експорту скрапленого газу. За його словами, ремонт триватиме від трьох до п’яти років.

Хоча поставки з заводу СПГ вже були зупинені на початку березня через війну, останні удари загрожують утримати ціни на газ у Європі та Азії на високому рівні протягом тривалого часу.

– Це може стати переломним моментом для галузі скрапленого природного газу, подібно до атаки на Nord Stream або, можливо, навіть гірше, – сказала Сюзан Сакмар, асистентка професора в Юридичному центрі Університету Х’юстона. – Цей раптовий збій у постачанні, немає жодних ознак того, що Катар зможе відновити роботу найближчим часом.

Газові об’єкти в Хабшані (Абу-Дабі) також були закриті після того, як їх пошкодили уламки від збитої ракети.

Президент Дональд Трамп у публікації в соцмережах заявив, що США відреагують у разі повторної атаки на заводи Катару за скрапленого газу.

Ціни на газ у Європі різко зросли

Хоча азійські країни купують переважно скраплений газ, що експортується з Близького Сходу, будь-яка тривала зміна постачання зменшить глобальний баланс постачання, утримуючи ціни високими по всьому світу.

Для Європи ця ескалація відбулася в складний час, адже регіон виходить із зими зі спустошеними сховищами.

Це означає, що цього літа доведеться купувати більше вантажів скрапленого газу для поповнення запасів, конкуруючи з покупцями з Азії за обмежені обсяги.

У інтерв’ю Reuters генеральний директор QatarEnergy також зазначив, що компанія може бути змушена оголосити форс-мажор, контрактну умову, що дозволяє призупинити поставки за довгостроковими контрактами з Італією, Бельгією, Кореєю та Китаєм терміном до п’яти років.

Завод у Рас-Лаффані був закритий на початку цього місяця після атаки іранського безпілотника, що стало першим порушенням постачання за три десятиліття роботи.

Тепер, після нових ударів, у відповідь на ізраїльський удар по величезним родовищам Південний Парс, увесь комплекс зазнав того, що Катар описує як масштабні пошкодження, відсуваючи перспективу повернення до нормальної роботи.

Нідерландські ф’ючерси на найближчий місяць, що є європейським еталоном газу, торгувалися на 16% дорожче – по €63,40 за мегават-годину станом на 15:17 19 березня за часом Амстердама.

