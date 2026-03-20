Небоевая консультативная миссия НАТО в Ираке передислоцировала весь свой персонал с Ближнего Востока в Европу из соображений безопасности на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно об эвакуации миссии НАТО

Отмечается, что миссия продолжит работать из Объединенного командования сил в Неаполе в Италии.

Сейчас смотрят

По словам лица, знакомого с решением, миссию НАТО эвакуировали из соображений безопасности на фоне конфликта в Персидском заливе и после того, как США заявили о снижении интереса к альянсу.

Источник подчеркнул, что базы, используемые миссией НАТО, подверглись ударам беспилотников и ракет во время войны в Иране.

Миссия началась в 2018 году по запросу правительства Ирака с целью помочь стране создать более эффективные вооруженные силы и институты безопасности для стабилизации страны и борьбы с Исламским государством.

Издание отмечает, что Организация Североатлантического договора сталкивается с давлением со стороны президента Дональда Трампа из-за нежелания союзников присоединиться к американо-израильской войне с Ираном или разблокировать Ормузский пролив для возобновления транзита танкеров.

Европейские страны призвали к деэскалации и мораторию на удары по энергетическим объектам, но в целом отказались участвовать в конфликте или сопровождать суда во время боевых действий.

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби в феврале заявил министрам обороны альянса, возглавляемого США, что НАТО должно вернуться к своей основной миссии после того, как с окончанием холодной войны фокус внимания сместился с европейской обороны на “операции за пределами зоны ответственности”.

– Однако очевидно, что такой подход НАТО 2.0 больше не соответствует своей цели, – сказал он, добавив, что альянс должен сосредоточиться на защите евроатлантического региона и перевооружении.

Министерство обороны Германии сообщило в пятницу, что НАТО отозвало свою миссию в Ираке “до дальнейшего уведомления” из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке.

– Я испытываю облегчение от того, что наши солдаты благополучно вернулись домой, – заявил министр обороны Борис Писториус.

Напомним, Великобритания разрешила США использовать свои базы для нанесения ударов по объектам Ирана.

16 марта президент США Дональд Трамп предупредил, что страны НАТО могут иметь “очень плохое будущее”, если они не будут содействовать США в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.