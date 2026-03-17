Президент Дональд Трамп заявил, что союзники не будут помогать в войне с Ираном несмотря на то, что вчера он пообещал объявить несколько стран, которые планировали помочь в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

Об этом пишет CNN.

США не нуждаются в союзниках в войне с Ираном

— Соединенные Штаты были проинформированы большинством наших союзников по НАТО, что они не хотят принимать участие в нашей военной операции против террористического режима Ирана на Ближнем Востоке, — написал Трамп в Truth Social.

После того, как вчера он критиковал страны за то, что они не предоставили немедленной помощи, Трамп заявляет, что США больше не нуждаются и не хотят помощи НАТО и “никогда в ней не нуждались”.

— Учитывая то, что мы достигли такого военного успеха, мы больше не нуждаемся и не желаем помощи стран НАТО — мы никогда в ней не нуждались! Так же Японии, Австралии или Южной Кореи. На самом деле, я, как президент Соединенных Штатов Америки, безусловно самой могущественной страны в мире, заявляю, что мы не нуждаемся в помощи ни от кого, — сказал Трамп.

Позже в Овальном кабинете он повторил, что был “удивлен”, увидев, что союзники по НАТО не помогают.

— Я думаю, что НАТО совершает очень глупую ошибку. Я давно говорил, что, знаете, я задумываюсь, будет ли НАТО когда-нибудь рядом с нами. Итак, это был отличный тест, потому что мы в них не нуждаемся, но они должны были быть рядом, — отметил президент США.

Издание обращает внимание на то, что Трамп не упомянул Китай в этом сообщении несмотря на то, что в понедельник он прямо упоминал Пекин.

США должны пересмотреть членство в НАТО

Трамп также заявил, что Соединенным Штатам следует пересмотреть свое членство в НАТО, критикуя союзников США за то, что они не помогают в войне с Ираном.

По его словам, членство в НАТО — это “безусловно то, о чем нам следует задуматься”.

Американский президент еще раз заявил, что США не были обязаны помогать, когда Россия вторглась в Украину, фактически приравнивая ту войну к войне с Ираном.

— Мы помогаем им, а они не помогли нам, и я считаю, что это очень плохо для НАТО, — сказал Трамп.

Он отметил, что союзники по НАТО поддерживают цель США — не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие — но неохотно принимают участие в войне.

— Никто не хочет, чтобы Иран имел ядерное оружие, потому что эти люди сумасшедшие. Они абсолютно сумасшедшие, и они жестокие и агрессивные. Все с этим соглашаются, но не хотят помогать, — добавил он.

Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты это запомнили.

— Мы, как США, должны это помнить, потому что считаем это довольно шокирующим.

На вопрос, будут ли какие-то последствия для НАТО, Трамп ответил:

— Ну, нет, я просто считаю, что это нехорошо для партнерства, когда они говорят: То, что вы делаете — это отличное дело, но мы не будем помогать.

Напомним, вчера Дональд Трамп заявил, что страны, которые получают выгоду от Ормузского пролива, должны помочь США в войне с Ираном.

Президент сказал, что “скоро” объявит “несколько” стран, которые предложили свою помощь относительно пролива, хотя не уточнил, какие именно.

