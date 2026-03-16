Президент США Дональд Трамп заявив, що на НАТО може чекати “дуже погане” майбутнє, якщо союзники Північноатлантичного блоку не допоможуть Сполученим Штатам забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це Дональд Трамп заявив в інтерв’ю Financial Times.

Трамп закликав НАТО допомогти США: що відомо

За словами американського президента, країни, які отримують вигоду від судноплавства через Ормузьку протоку, повинні допомогти забезпечити її безпеку.

— Цілком логічно, що ті, хто отримує вигоду від цієї протоки, допоможуть забезпечити, щоб там не сталося нічого поганого. Якщо не буде відповіді або вона буде негативною, це буде дуже погано для майбутнього НАТО, — заявив Трамп.

Водночас президент США висловив сумнів, що союзники по Альянсу погодяться на його заклик.

Він нагадав, що США допомагали союзникам у питанні України, хоча вона знаходиться “за тисячі миль” від Сполучених Штатів.

— Ми були дуже добрими. Ми не мусили допомагати їм з Україною. Тепер подивимося, чи допоможуть вони нам, — сказав Трамп.

На уточнення журналістів, яку саме підтримку він очікує від союзників, Трамп відповів, що потрібна “будь-яка допомога”.

За його словами, європейські країни мають більше тральщиків, ніж США, тому можуть долучитися до забезпечення безпеки морських шляхів.

Крім того, американський президент не виключив можливість залучення європейських військових або спецпідрозділів для нейтралізації сил на іранському узбережжі, які, за його словами, створюють проблеми у Перській затоці за допомогою дронів та морських мін.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі раніше заявив, що Ормузька протока залишається відкритою.

За його словами, обмеження стосуються лише танкерів і суден, які належать “ворогам Ірану” або атакують країну та її союзників.

Водночас багато танкерів і кораблів, за словами іранської сторони, продовжують безперешкодно проходити протоку.

14 березня Дональд Трамп висловив сподівання, що кілька країн направлять свої військові кораблі до Ормузької протоки для забезпечення безпечного судноплавства.

