Небойова консультативна місія НАТО в Іраку передислокувала весь свій персонал з Близького Сходу до Європи з міркувань безпеки на тлі війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про евакуацію місії НАТО

Зазначається, що місія продовжить працювати з Об’єднаного командування сил Неаполя в Італії.

За словами особи, знайомої з рішенням, місію НАТО евакуювали з міркувань безпеки на тлі конфлікту в Перській затоці та після того, як США заявили про зменшення інтересу до союзу.

Джерело наголосило, що бази, що використовуються місією НАТО, зазнали ударів безпілотників і ракет під час війни в Ірані.

Місія розпочалася у 2018 році на запит уряду Іраку з метою допомогти країні створити більш ефективні збройні сили та інституції безпеки для стабілізації країни та боротьби з Ісламською державою.

Видання зауважує, що організація Північноатлантичного договору стикається з тиском з боку президента Дональда Трампа через небажання союзників приєднатися до американо-ізраїльської війни з Іраном або розблокувати Ормузьку протоку для відновлення транзиту танкерів.

Європейські країни закликали до деескалації та мораторію на удари по енергетичних об’єктах, але загалом відмовилися брати участь у конфлікті або супроводжувати судна під час бойових дій.

Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі у лютому заявив міністрам оборони альянсу, очолюваного США, що НАТО має повернутися до своєї основної місії після того, як із закінченням холодної війни фокус уваги змістився з європейської оборони на “операції поза зоною відповідальності”.

– Однак очевидно, що такий підхід НАТО 2.0 більше не відповідає своїй меті, – сказав він, додавши, що альянс має зосередитися на захисті євроатлантичного регіону та переозброєнні.

Міністерство оборони Німеччини додало у п’ятницю, що НАТО відкликало свою місію в Іраку “до подальшого повідомлення” через наслідки конфлікту на Близькому Сході.

– Я відчуваю полегшення, що наші солдати безпечно повернулися додому, – заявив міністр оборони Борис Пісторіус .

16 березня президент США Дональд Трамп попередив, що країни НАТО можуть мати “дуже погане майбутнє”, якщо вони не сприятимуть США у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

