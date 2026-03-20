Велика Британія дозволить США використовувати бази для ударів по іранських об’єктах, які становлять загрозу для Ормузької протоки.

Про це пише ВВС.

Велика Британія дозволила використання своїх баз Сполученими Штатами для завдання ударів по іранських об’єктах, пов’язаних із загрозою для Ормузької протоки.

Зараз дивляться

Раніше Даунінг-стріт дозволяв американським силам використовувати британські бази для операцій, спрямованих на запобігання запуску Іраном ракет, які могли поставити під загрозу британські інтереси або життя громадян.

Однак під час сьогоднішньої зустрічі міністри погодили, що використання британських баз США тепер може бути розширене й на захист суден в Ормузькій протоці.

Велика Британія, як і раніше, не братиме безпосередньої участі в ударах, і Даунінг-стріт заявляє, що “принципи, які лежать в основі підходу Великої Британії до цього конфлікту, залишаються незмінними”.

Речник Даунінг-стріт повідомив, що сьогодні міністри погодилися з тим, що бази тепер можуть використовуватися для “оборонних операцій США”, спрямованих на “спроможності, які використовуються для атак на судна в Ормузькій протоці”.

Він додав, що “міністри наголосили на необхідності термінової деескалації та якнайшвидшого врегулювання війни”.

Нагадаємо, 16 березня президент США Дональд Трамп попередив, що країни НАТО можуть мати “дуже погане майбутнє”, якщо вони не сприятимуть США у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.