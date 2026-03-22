Наследный принц Ирана в изгнании Реза Пахлави заявил, что Иран не является Исламской республикой.

Он призвал Дональда Трампа и Беньямина Нетаньяху продолжать атаки на репрессивный аппарат страны, избегая ударов по гражданской инфраструктуре.

Об этом он написал в сети Х.

Реза Пахлави призвал продолжать атаки на режим Ирана

— Иран — это не Исламская республика. Гражданская инфраструктура Ирана принадлежит иранскому народу и будущему свободного Ирана. Режим Исламской Республики — это механизм репрессий и террора, который используется, чтобы не допустить реализации этого будущего, — отметил он.

Принц Ирана в изгнании подчеркнул, что “Иран нужно защитить, режим должен быть демонтирован”.

— Я призываю президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху продолжать наносить удары по режиму и его репрессивному аппарату, не затрагивая гражданскую инфраструктуру, которая понадобится иранцам для восстановления нашей страны, — добавил Реза Пахлави.

Он выразил надежду, что время свободы Ирана приближается “благодаря самоотверженности иранских патриотов” и при поддержке США и Израиля.

Напомним, 13 марта президент Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Ирана, находящимся в изгнании.

Они обсудили текущую ситуацию в стране и регионе, а также операцию США и Израиля против режима Ирана.

Ранее сын последнего шаха Ирана Реза Пахлави представил собственную стратегию реформ для страны, которую он планирует воплотить в жизнь после свержения режима аятол.

Среди пунктов стратегии — отказ от ядерной программы, признание Израиля и полное открытие иранской экономики для мира.

