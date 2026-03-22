Спадкоємний принц Ірану в екзилі Реза Пахлаві заявив, що Іран не є Ісламською республікою.

Він закликав Дональда Трампа і Беньяміна Нетаньягу продовжувати атаки на репресивний апарат країни, уникаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це він написав в мережі Х.

– Іран – це не Ісламська республіка. Цивільна інфраструктура Ірану належить іранському народові та майбутньому вільного Ірану. Режим Ісламської Республіки – це механізм репресій і терору, який використовується, щоб не допустити реалізації цього майбутнього, – зазначив він.

Принц Ірану в екзилі наголосив, що “Іран потрібно захистити”, а “режим має бути демонтований”.

– Я закликаю президента Трампа та прем’єр-міністра Нетаньягу продовжувати завдавати ударів по режиму та його репресивному апарату, не зачіпаючи цивільну інфраструктуру, яка знадобиться іранцям для відбудови нашої країни, – додав Реза Пахлаві.

Він висловив сподівання, що час свободи Ірану наближається, “завдяки жертовності іранських патріотів” та за підтримки США та Ізраїлю.

Нагадаємо, 13 березня президент Володимир Зеленський зустрівся із спадкоємним принцом Ірану в екзилі.

Вони обговорювали поточну ситуацію в країні та регіоні та операцію США та Ізраїлю проти режиму Ірану.

Раніше син останнього шаха Ірану Реза Пахлаві представив власну стратегію реформ для країни, яку він планує втілити після повалення режиму аятол.

Серед пунктів стратегії – відмова від ядерної програми, визнання Ізраїлю та повне відкриття іранської економіки для світу.

