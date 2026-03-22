Окружение премьер-министра Венгрии могло передавать Кремлю подробные отчеты о заседаниях Совета ЕС, и это не стало неожиданностью для европейских лидеров.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X.

Туск прокомментировал информацию о возможной передаче Москве данных о внутренних дискуссиях Евросоюза со стороны венгерской стороны.

По его словам, подобные подозрения существовали уже давно.

— Новость о том, что люди Орбана информируют Москву о заседаниях Совета ЕС во всех деталях, не должна никого удивлять. У нас давно есть подозрения на этот счет, — отметил он.

Польский премьер также пояснил, что из-за риска утечки информации вынужден проявлять осторожность во время заседаний ЕС.

Он подчеркнул, что старается высказываться только в случае крайней необходимости, чтобы избежать возможного распространения конфиденциальных данных.

Напомним, что ранее появлялась информация о возможных контактах венгерских властей с Россией.

В частности, по данным СМИ, российские спецслужбы рассматривали сценарий инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для повышения его политической поддержки.

Связанные темы:

