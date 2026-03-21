Российские спецслужбы разрабатывали план, предполагавший инсценировку покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, для повышения его поддержки среди избирателей.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на отчет Службы внешней разведки РФ, который получила европейская разведка.

По данным The Washington Post, в отчете российской разведки говорилось об инсценировке убийства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с целью усиления его шансов на переизбрание. Оперативники назвали этот сценарий “Gamechanger” (переломный ход).

— Такой инцидент сместит восприятие кампании по рациональной сфере социально-экономических вопросов на эмоциональную, где ключевыми темами станут государственная безопасность, стабильность и защита политической системы, – говорится в отчете, подготовленном для главного подразделения операций политического влияния Службы внешней разведки РФ.

Виктор Орбан сталкивается с падением рейтинга и активной оппозицией, опережающей его в опросах. В то же время продолжаются дискуссии о тесных контактах венгерских властей с Россией и энергетических соглашений с Кремлем.

На запрос The Washington Post относительно стратегического документа СВР представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что это еще один пример дезинформации. В Службе внешней разведки РФ отказались комментировать план по Орбану.

В начале марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видео, где предостерегает дочь Шарико о якобы угрозе со стороны украинцев. Политик заявил, что получил информацию о возможных угрозах в адрес его семьи, однако никаких доказательств не привел. В разговоре он призвал близких серьезно отнестись к ситуации и не паниковать.

Также Орбан заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский якобы угрожал ему во время брифинга 5 марта.

Тогда Зеленский выразил надежду, что страны ЕС не будут блокировать выделение первого транша из €90 млрд в поддержку Украины. Он добавил, что в случае препятствия предоставит адрес такого лица украинским Вооруженным силам, чтобы они “общались с ним на своем языке”.

