Туск відреагував на повідомлення про контакти оточення Орбана з Росією
- Туск заявив про можливі витоки інформації з ЄС до Кремля.
- Йдеться про оточення Віктора Орбана.
Оточення прем’єр-міністра Угорщини могло передавати Кремлю детальні звіти про засідання Ради ЄС, і це не стало несподіванкою для європейських лідерів.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X.
Туск прокоментував інформацію про можливу передачу Москві внутрішніх дискусій Євросоюзу з боку угорської сторони.
За його словами, подібні підозри існували вже тривалий час.
— Новина про те, що люди Орбана інформують Москву про засідання Ради ЄС у всіх деталях, не повинна нікого дивувати. Ми давно маємо підозри щодо цього, — зазначив він.
Польський прем’єр також пояснив, що через ризик витоку інформації змушений бути обережним під час засідань ЄС.
Він наголосив, що намагається висловлюватися лише у разі крайньої необхідності, щоб уникнути можливого поширення чутливих даних.
Нагадаємо, що раніше з’являлася інформація про можливі контакти угорської влади з Росією.
Зокрема, за даними ЗМІ, російські спецслужби розглядали сценарій інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан для підвищення його політичної підтримки.