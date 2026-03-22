Оточення прем’єр-міністра Угорщини могло передавати Кремлю детальні звіти про засідання Ради ЄС, і це не стало несподіванкою для європейських лідерів.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X.

Оточення Орбана могло передавати Кремлю дані із засідань ЄС

Туск прокоментував інформацію про можливу передачу Москві внутрішніх дискусій Євросоюзу з боку угорської сторони.

Зараз дивляться

За його словами, подібні підозри існували вже тривалий час.

— Новина про те, що люди Орбана інформують Москву про засідання Ради ЄС у всіх деталях, не повинна нікого дивувати. Ми давно маємо підозри щодо цього, — зазначив він.

Польський прем’єр також пояснив, що через ризик витоку інформації змушений бути обережним під час засідань ЄС.

Він наголосив, що намагається висловлюватися лише у разі крайньої необхідності, щоб уникнути можливого поширення чутливих даних.

Нагадаємо, що раніше з’являлася інформація про можливі контакти угорської влади з Росією.

Зокрема, за даними ЗМІ, російські спецслужби розглядали сценарій інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан для підвищення його політичної підтримки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.